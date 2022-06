“Il Palio dei Trampoli”, dal 17 al 19 giugno a Schieti di Urbino

SCHIETI DI URBINO – Il Centro Socio culturale “Don Italo Mancini” di Schieti di Urbino organizza il 17, 18, 19 giugno 2022, il Palio dei Trampoli giunto alla XXIII edizione.Si tratta di una rievocazione storica che ripropone una gara sui trampoli del tipo di quella a cui partecipavano un tempo contadini e minatori.

La manifestazione è patrocinata da Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di Urbino, Unione dei Comuni della Valle del Metauro e dall’Associazione Giochi Antichi di Verona.

Schieti, antico castello chiuso in una muraglia vecchia di secoli, lo si poteva dire crocevia tra Pesaro e Urbino e il Montefeltro. Passaggio obbligato per i fornaciai di calce e mattoni sulla sinistra del fiume, per i solfatari delle miniere sulla destra e per i numerosi carbonai che scendevano a vendere la loro merce sulla costa. Il paese abbracciato da un’ansa del Foglia, era la sosta obbligata per un po’ di ristoro nelle osterie, prima di riprendere il cammino guadando al “Passo dei carbonai”.

Questi usavano i trampoli per attraversarlo come del resto i contadini d’oltre fiume, lasciando il caratteristico arnese sotto la loggia del predio di Cà Matteo. I trampoli non restavano inerti, ma nella stagione calda per i ragazzi e per i meno giovani, diventavano strumento di gara da corsa fino al centro del Castello, dando origine ad una festa paesana detta “Palio dei sampp” (Palio dei Trampoli). Il vincitore veniva premiato con una forma di cacio e un fiasco di vino. Dopo la gara, al suono di popolari strumenti, si ballava fino a tarda sera furlana, saltarello, palombina…. Vogliamo riproporre questa gara, quella festa, per respirare anche oggi un po’ d’aria paesana e contadina non inquinata da sofisticati rumori, per rivivere e rinsaldare le radici di famiglia, di paese e di socialità. Un viaggio a ritroso nel tempo per ritrovare insieme odori, sensazioni ed emozioni quasi dimenticate.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 17 giugno

ore 18.30 Apertura 23° edizione del Palio dei Trampoli Inaugurazione della scultura “I trampoli” in Piazza della Libertà

ore 19.00 Apertura stand gastronomici

ore 22.00 Musica e disco con DJ Circus area Cantina-Birreria

Sabato 18 giugno

ore 17.00 Apertura, Botteghe, Mostre e Stand

ore 18.00 Riscopriamo il gioco dei trampoli (dimostrazione e prove per tutti)

ore 18.30 Inaugurazione mostra “I limpidi sogni di Giò Ross” di Giò Ross presso i locali del Centro Socio culturale “Don Italo Mancini”

ore 21.00 Sfilata dei 5 rioni del Palio e Qualificazioni

ore 22.00 Concerto live “Radiobanda”

ore 23.30 Musica e disco con Miriam Caliendi area Cantina-Birreria

Domenica 19 giugno

ore 8.30 Iscrizioni motoincontro (fino alle 10.30)

ore 11.00 Santa Messa: benedizioni dei Rioni

ore 15.00 Giochi per bambini (P.zza Cangini Severino)

ore 16.00 Apertura, Botteghe, Mostre e Stand

ore 17.30 Riscopriamo il gioco dei trampoli (dimostrazione e prove per tutti)

ore 18.30 Sfilata dei 5 rioni del Palio dei Trampoli e Finali

ore 19.00 Gare dei bambini

ore 19.20 Gare degli adulti e a seguire premiazioni del Palio dei Trampoli

ore 20.30 Musica dal vivo con il gruppo “Massimo Gentilini Band”

ore 23.00 Chiusura 23° edizione del Palio dei Trampoli

Saranno allestite le seguenti mostre:

“I limpidi sogni di Giò Ross” di Giò Ross

“Il Cristo di Schieti” di Guido Edera

“I trampoli e l’uomo” a cura del Centro Socio culturale “Don Italo Mancini”

“Il sogno del dottore di Albrecht Durer” a cura del Centro Socio culturale “Don Italo Mancini”

Saranno presenti: Gli artigiani dell’Associazione Salicevivo con “Mani che intrecciano” 5° edizione, Antichi mestieri, Associazione Circateatro, Figuranti del Gruppo storico di Fermignano, ARS Urbino Ducale, Laboratori e giochi per bambini, Associazione ClubIddu di Urbino

Mercatino artigianale Per informazioni tel. 347.7385827 (Fiorella) 339.1012552 (Roberta)

Ristorante Stand “Il Vecchio Forno” Per prenotazioni tel. 320.0340126 (Manuel)

Motoincontro organizzato dal motoclub Claudio Raffa