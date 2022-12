Ornella Muti in “Il pittore di cadaveri” di Mark Borkowsky a Civitanova

Il 7 gennaio 2023 al Teatro Rossini andrà in scena una storia poetica di riscatto personale

CIVITANOVA MARCHE – Il 7 gennaio 2023, al Teatro Rossini di Civitanova Marche andrà in scena Pittori di cadaveri di Mark Borkowsky con Ornella Muti diretta per l’occasione dal regista napoletano Enrico Maria Lamanna.Lo spettacolo, che vede sul palco altri sei attori Fabrizio Nevola, Roberto Negri, Francesco Sechi Barbara Marzoli, Cecilia Guzzardi e Antonio De Francesco, è una storia poetica di riscatto personale che ha come protagonisti l’artista Edward Vitavich e Teresa, di cui il pittore dovrà fare il ritratto.

Edward Vitavich è un artista apprezzato per la sua capacità di stupire e ravvivare le piatte vite borghesi dei suoi estimatori. Già tormentato da una dipendenza da alcol e farmaci, viene arrestato mentre tenta di trafugare le spoglie del padre, che intende sottrarre per farne parte integrante di un’opera d’arte. Liberato su cauzione, affronta una crisi artistica ed esistenziale. Ed è a quel punto che giunge inaspettata la proposta di un ricco committente: realizzare il ritratto di sua moglie, già̀ estimatrice dell’artista, per sublimare in eterno la bellezza dei suoi anni fecondi.

Vitavich è inizialmente contrario: non è un ritrattista, segue l’istinto e non lavora su commissione. Sarà il suo agente a premere affinché́ incontri il committente: lui accetterà a malincuore l’incarico. Ma Teresa, la donna del ritratto, non bussa alla sua porta per posare. Arriva immobile in una cassa, senza vita. Edward dovrà idratarla, vestirla e agghindarla affinché recuperi le fattezze impresse nei ricordi di suo marito.

Affacciata alla soglia di una porta, immobile nella penombra, ossessionerà l’artista e i suoi sogni, sino al momento in cui prenderà parola.

La donna, non si è mai fatta ritrarre o fotografare. È restia a concedersi. Un patto inizia così a legarli: per ogni sua richiesta assecondata, lei gli donerà un colore. Componendo la tavolozza del pittore, Teresa restituirà all’artista quanto a lei è stato negato: la libertà, la speranza, la fiducia di poter generare un’altra vita.

CIVITANOVA MARCHE_TEATRO ROSSINI 7 gennaio 2023

BIGLIETTI

I settore 25 euro ridotto 20 euro

II settore 20 euro ridotto 15 euro

III settore 15 euro ridotto 12 euro

Riduzioni

Under 24, over 65, iscritti Unitre, scuole danza e recitazione di Civitanova, soci Touring

BIGLIETTERIA del Teatro Rossini 0733 812936

Aperta due giorni precedenti lo spettacolo dalle ore 17.30 alle ore 19.30

nei giorni di spettacolo dalle ore 17.30 ad inizio rappresentazione

INFO

www.tdic.it

biglietteria@teatridicivitanova.com

AMAT 071 2072439

[lunedì – venerdì ore 10 – 16)

L’acquisto on line comporta un aggravio del costo in favore del gestore del servizio e non consente di accedere alle categorie di riduzione.