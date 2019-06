Montegranaro, “Veregra Children”: tre giorni di eventi per ragazzi

Dal 24 al 26 giugno la sezione del XXI Veregra Street Festival dedicata a bambini, ragazzi e famiglie al Teatro la Perla e in spazi all’aperto con spettacoli, laboratori ludico-creativi e incontri con autori con letture e aperitivi fiabeschi

MONTEGRANARO (FM) – Tra il 21 e il 29 giugno 2019 si svolge a Montegranaro, bella e laboriosa città marchigiana in provincia di Fermo, la XXI edizione il Veregra Street Festival, kermesse internazionale dell’arte e del cibo di strada che propone un ricco cartellone in nove intense giornate di incanti, prodigi e stupore con oltre 100 spettacoli delle più varie espressioni di arte urbana in piazze e vicoli del medioevale centro storico, il Veregra Food con i profumi e le gustosità dello street food di qualità e dei piatti della tradizione marchigiana e il Veregra Children specificatamente dedicato a un pubblico di bambini, ragazzi e famiglie.

Dal 2017 il Festival ha adottato un nuovo format con l’arte di strada programmata su due lunghi fine settimana – ognuno con artisti diversi – e con al centro il Veregra Children. Tutti gli spettacoli del Veregra Street Festival sono adatti anche ai bambini ma con la sezione Veregra Children si intende dare spazio soprattutto a creazioni studiate specificatamente per i più piccoli e ad altre attività a loro dedicate, tutto a fruizione gratuita.

Quest’anno il Veregra Children si svolgerà dal 24 al 26 giugno, al Teatro La Perla e in spazi all’aperto, proponendo laboratori ludico-creativi, presentazioni di libri con letture e aperitivi succosi e scoppiettanti e gli spettacoli della XXV edizione del Premio Nazionale Otello Sarzi organizzato in collaborazione con Proscenio Teatro Ragazzi nell’ambito del MARAMEO Festival diretto da Marco Renzi.

È stata riproposta per il terzo anno consecutivo l’anteprima a Montemonaco “Fuori Strada – Artisti marchigiani per i Sibillini”, evento di solidarietà ed attenzione nei confronti delle popolazioni colpite dal sisma che si è svolto il 16 giugno con una grandissima partecipazione di pubblico.

Viene proposta per il secondo anno la sezione PIC Festival legata al progetto europeo “PIC, Poetic Invasion (of the Cities)” di cui il Comune di Montegranaro è capofila, con spettacoli di compagnie provenienti dal Belgio (nazione ospite per il 2019).

Il progetto europeo quest’anno prevede anche il “Poetic Invasion International Showcase”, vetrina Internazionale delle arti performative, novità di questa edizione che si svolgerà in appendice al festival in spazi urbani e nelle colline montegranaresi nei giorni 10 e 11 luglio.

Il XXI Veregra Street Festival è organizzato dal Comune di Montegranaro con direzione artistica di Giuseppe Nuciari ed il sostegno di MiBACT, Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche e Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.

LE FIABEVUTE SUCCOSE – Incontri con autori, letture e aperitivi

In tutti e tre i giorni, in via Gramsci dalle ore 19:30 l’appuntamento è con “FiaBevute succose – Aperitivi a base di parole, fantasia, succhi di frutta e popcorn” organizzati in collaborazione con la casa editrice Zefiro di Fermo, con l’azienda Biofavole di Ortezzano (succhi) e con il negozio Bamama di Porto Sant’Elpidio (popcorn).

Lunedì 24 Carla Chiaramoni, giornalista e scrittrice di fiabe, presenta il suo libro “La guerra di Nina” con interventi di Sabrina Lupacchini, curatrice della collana “Hamelin e le magiche terre”, e di Carlo Pagliacci, autore della casa editrice Zefiro.

Martedì 25 Christina Pacella, scrittrice e attivista ambientale e sociale, presenta il suo libro “La bambina che salvò il mondo” con interventi di Silvia Marilungo del negozio Bamama e dell’autore Carlo Pagliacci.

Mercoledì 26 Marco Moschini, maestro di scuola elementare e scrittore di fiabe, presenta il suo libro “Musi lunghi” con interventi di Alessandra Poggi dell’azienda Biofavole e dell’autore Carlo Pagliacci

I LABORATORI

In tutte e tre i pomeriggi, dalle ore 16:30 si svolgeranno i laboratori del Veregra Children.

Dalle ore 16:30 alle ore 19:30 si svolge “Montegranaro LA CITTA’ DEI BAMBINI” a cura di Gloria Lab For Family e Alessandra Marilungo dell’associazione Indaco. I bambini realizzeranno delle opere con cartoncini, pittura, oggetti di riciclo, oggetti naturali, lo skyline del paese e la fantasia, abbinata ogni giorno ad una tecnica decorativa diversa.

Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 si svolgono i laboratori Color Street, Crea Natura e GIOCOliamo.

“Color Street”, a cura dell’associazione Il Gufo Anacleto, darà spazio ai piccoli artisti che potranno dare un tocco coloratissimo e personale al Viale Gramsci in un’istallazione permanente che resterà per tutta la durata del Veregra Street Festival, decorando gli alberi e non solo…

“Crea Natura” sono i laboratori proposti dall’associazione Culturale Isonomia per insegnare ai bambini la cura della terra e delle piante attraverso il gioco.

“GIOCOliamo”, a cura di Lucia Berdini dell’associazione L’albero della Sibilla, è un laboratorio per piccoli giocolieri che potranno costruirsi da soli le palline giochi di travasi e manualità fin e apprendere i rudimenti della giocoleria.

IL PREMIO NAZIONALE OTELLO SARZI

È il più longevo premio italiano destinato a nuove formazioni e a giovani compagnie italiane del teatro per l’infanzia e la gioventù affinché abbiano un’importante opportunità di rendere visibile le loro opere agli addetti ai lavori e ad un ampio pubblico.

Non è casuale il fatto che il Premio sia intitolato ad Otello Sarzi Madidini che, con il proprio lavoro di costruttore e divulgatore, ha saputo valorizzare il patrimonio teatrale nazionale favorendo la nascita di tante compagnie ancora oggi operanti in Italia. Otello ha saputo trasmettere la passione per un mestiere antico che l’organizzazione vuole continuare a sostenere, con amore e caparbietà.

Da quest’anno il Premio intraprende anche un percorso teso alla promozione del teatro di figura, assegnando, in memoria dell’artista e scenografo Paolo De Santi, un premio allo spettacolo più significativo e presentato anche da compagnie che non siano più giovani, al fine di valorizzare questo genere teatrale a cui Otello Sarzi era particolarmente vicino.

Il Premio è parte di MARAMEO, festival interregionale e internazionale del teatro per ragazzi organizzato da Proscenio Teatro Ragazzi e diretto da Marzo Renzi che quest’anno coinvolge quattro regioni (Abbruzzo, Lazio, Marche e Puglia), tanti Comuni e prevede una tappa internazionale in Brasile tra il 14 e il 30 settembre 2019 con il progetto Teatri Senza Frontiere. Maggiori informazioni in www.marameofestival.it

La giuria del premio è costituita da: Isabelle Roth della Famiglia Sarzi, operatrice culturale e burattinaia; Giuseppe Nuciari, fondatore e direttore artistico del Veregra Street Festival; Marco Renzi, ideatore e direttore artistico dal 1990 al 2016 del festival “i teatri del Mondo”, coordinatore artistico di MARAMEO festival, autore, attore, regista di teatro e fondatore del Premio insieme a Otello Sarzi; Renata Rebeschini, direttrice “Teatro Ragazzi G. Calendoli Onlus”, direttrice artistica del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova; Mario Bianchi, direttore della rivista telematica del teatro ragazzi “eolo”, autore, organizzatore e studioso di teatro per l’infanzia e la gioventù; Marianna De Leoni e Claudio Rovagna, direttori di “Specchi Sonori” e “La Scena dei Piccoli” ad Osimo

IL PROGRAMMA CON BREVI DESCRIZIONI DEGLI SPETTACOLI

LUNEDI’ 24 GIUGNO

• ore 17,30, Anfiteatro di Largo Conti – TEATRINO DI PUCK (Pisa) in “LA MOSCA PARAPIGLIA” – burattini, attori – età consigliata: a partire dai 3 anni.

“La Mosca Parapiglia’’ è uno spettacolo-gioco di burattini e narrazione che parla delle opportunità e delle scelte che ci troviamo a fare. I bambini sono invitati ad intervenire nel racconto, quando richiesto, e potranno decidere le sorti della storia.

• ore 18,30, Anfiteatro di Largo Conti – GRUPPO TEATRALE PANTA REI (Vicenza) in “IL GIARDINO DEL GIGANTE” teatro d’attore e di figura – età consigliata: a partire dai 4 anni.

I protagonisti della storia sono un vecchio gigante, scontroso e solitario, e una bambina, allegra e misteriosa. Questa versione del celebre racconto di Oscar Wilde indaga il tema della relazione, dell’amicizia e della necessità di aprirsi all’altro per conoscere e scoprire la bellezza della condivisione.

• ore 21,30, Teatro La Perla – FRANCESCHINI PERFORMING ARTS (Verona) in “HANSEL&GRETEL UNA FIABA ILLUSTRATA” – teatro d’attore, video, pittura dal vivo – età consigliata: a partire dai 5 anni.

La performance, pur mantenendo intatta la struttura e la trama della conosciutissima fiaba dei fratelli Grimm, sviluppa la relazione con odierni fenomeni di povertà, immigrazione, difficoltà economiche e sociali.

• ore 22,30, Anfiteatro di Largo Conti – BAM! BAM! TEATRO (Verona) in “GARGANTUA E PANTAGRUELE” – teatro d’attore – età consigliata: a partire dai 5 anni).

In scena due padri che si trovano, loro malgrado, costretti a passare una notte in un museo. Complice un’opera d’arte interattiva, i due fanno conoscenza e ci introducono in un mondo di… giganti!

MARTEDI’ 25 GIUGNO

• ore 17,30, Largo Conti – ZANUBRIO MARIONETTE (Sondrio) in “IL FANTASMA BARBUTO” – burattini – età consigliata: a partire dai 4 anni.

Il classico copione del teatro dei burattini, Il barbiere dei morti, viene rielaborato sotto forma di giallo gotico con la fallibile coppia di investigatori Balanzone e Sganapino che si troverà alle prese con un caso dalle tinte ultraterrene.

• ore 18,30, Anfiteatro di Largo Conti – On ARTS (Torino) – Giulio Lanzafame in “YES LAND” – circo teatro, teatro di figura – età consigliata: per tutti.

Yes Land è un progetto solista che unisce clownerie e diverse tecniche circensi, acrobatica, giocoleria, corda molle, equilibrismo, manipolazione di oggetti e bicicletta acrobatica. Lo spettacolo esplora il progressivo adattamento di un clown in un ambiente conosciuto ma impossibile da dominare e le dinamiche di movimento che ne derivano.

• ore 21,30, Teatro La Perla – ABC ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA (Bergamo) in “BLACKOUT NEL MERAVIGLIOSO MONDO DI UOZ (APP) – danza – età consigliata: a partire da 8 anni.

Uno spettacolo di danza che trasporta il pubblico nell’immaginario mondo di Uoz (app), dove sono consentite solo relazioni virtuali; è una performance con due personaggi onirici, ognuno ingabbiato in un proprio, ipertrofico canale comunicativo fatto di immagini, video, suoni, post ed emoticons.

• ore 22,30, Anfiteatro di Largo Conti – MATAZ TEATRO (Vicenza) in “CAPPUCCETTO ROSSO, IL LUPO E ALTRE ASSURDITÀ” – teatro d’attore – età consigliata: a partire dai 6 anni.

Questa storia vuole raccontare la vicenda classica… senza però riuscirci del tutto: cerca infatti di mantenere nei binari del racconto due buffi personaggi, Cappuccetto Rosso e il Lupo, che invece vorrebbero fare tutt’altro.

MERCOLEDI’ 26 GIUGNO

• ore 17,30, Largo Conti – LE GUARATTELLE DI ENRICO FRANCONE (Bari) in “PULCINELLA MOLTO MOSSO” – burattini – età consigliata: per tutti.

Nelle guarattelle tradizionali compaiono i personaggi fondamentali del teatro popolare. Pulcinella, Teresina (simbolo dell’amore), la Morte, il Guappo, il Cane, la Guardia e il Diavolo si rivelano alter ego tra loro e danno vita a situazioni conflittuali che registrano il secolare antagonismo tra cuore e mente, tra bene e male.

• ore 18,30, Anfiteatro di Largo Conti, TEATRO NELLE FOGLIE (Massa Carrara) in “IMMAGINARIA” – circo teatro, marionette, acrobatica – età consigliata: a partire dai 4 anni.

Lo spettacolo rende protagonista il libro inteso come amico, compagno e guida, mettendo in scena le infinite possibilità che esso racchiude e attirando così i più giovani ed invitandoli ad avvicinarsi alla lettura con un approccio giocoso e accattivante.

• ore 21,30, Teatro La Perla – GRANTEATRINO (Bari) in “PULCILELE… omaggio a Emanuele Luzzati” – burattini – età consigliata: dai 4 anni.

Nello spettacolo il protagonista Pulcinella è assediato dalla moglie Teresina, si rifugia sul tetto e fa quello che più gli piace: dormire e sognare. Sogna così un coloratissimo viaggio tra gatti canterini, principesse rapite e Gani traditori; il tutto accompagnato da numeri circensi, fughe, parapiglia, inseguimenti e salvataggi.

• ore 22,30, Anfiteatro di Largo Conti, TEATRO PAT (Matera) in “COLORFUL“ – attori e figure – età consigliata: a partire dai 6 anni.

Un viaggio d’avventura, un percorso durante il quale il protagonista cresce affrontando le difficoltà, imbattendosi in personaggi amichevoli e non che gli mostreranno vari aspetti del mondo e della vita. Grazie alla sua purezza interiore, egli non è condizionato dalla diversità dei colori: per lui tutti i colori sono uguali e meravigliosi.

