Montecassiano, il 30 ottobre prende il via il Festival Marche in Atti

Cinque spettacoli per eleggere la compagnia che rappresenterà le Marche al Gran Premio Nazionale della Federazione Italiana Teatro Amatori

MONTECASSIANO (MC) – Sabato 30 Ottobre 2021, alle ore 15.15 al Teatro Ferri di Montecassiano inizia il Festival Marche in Atti con lo spettacolo “L’amico Sancio” della Compagnia Laboratorio Minimo teatro di Ascoli Piceno. Una rilettura del classico Don Chisciotte di Cervantes, scritto e diretto da Paola Lucidi, che vede sul palco gli attori Mario Gricinella e Pino Presciutti. Attraverso l’inserimento fugace di altri testi diametralmente opposti per tempo, genere e stile, è nato uno spettacolo meticcio che non disdegna di guardare in faccia la realtà e il vissuto dei suoi attori. “L’amico Sancio” è il racconto di un’amicizia tra due “barboni”, Pietro e Alfredo diversi tra loro per aspetto e anima. I due, non più giovanissimi, si conoscono da sempre, da prima che il destino scegliesse per loro di virare verso vicoli e baracche. Pietro non si lamenta, prende la vita con filosofia, tira avanti con piccoli espedienti, cercando di riempire pancia e testa. Alfredo invece la testa l’ha già piena di fantasie e di storie in cui, forse, neppure lui crede fino in fondo. I protagonisti di “L’amico Sancio” sono buffi, stravaganti con le loro miserie e le loro lacrime ma anche strafottenti e poetici.

“Dopo una stagione estiva dove con coraggio la Fita Marche ha organizzato 37 spettacoli nelle Provincie di Pesaro-Urbino, Macerata, Ancona – spiega la presidente della Fita Marche Federica Bernardini – si prospettano tante rassegne invernali in molti Comuni delle Marche: da Grottammare a Montecassiano, da Castelplanio ad Apiro, fino a Cingoli, Ancona e Pesaro. “Le compagnie teatrali amatoriali attive in regione e iscritte alla FITA sono circa ottanta, per un totale di oltre 1500 tra attori e operatori. Il coraggio delle nostre azioni è senz’altro ripagato dall’entusiasmo del pubblico che vuole tornare a teatro, naturalmente in sicurezza, seguendo tutte le disposizioni di legge”.

Il calendario di Marche in Atti proseguirà domenica 7 novembre alle 17:15 con la compagnia “la Piccola Ribalta” di Pesaro con lo spettacolo “Questi fantasmi”. Sabato 13 novembre alle 21:15 la compagnia C.F.D. Cardarelli di Macerata presenta lo spettacolo “Così è Se Vi pare”, mentre domenica 21 novembre alle ore 17:15 il festival proseguirà con la compagnia Res Humanae di Jesi con il lavoro “Erinni”. Sabato 27 novembre ore 21:15 il Teatro Accademia di Pesaro presenterà lo spettacolo “A proposito di Donne” mentre la serata conclusiva del Festival si terrà sabato 4 dicembre alle ore 21:00, con le premiazioni delle compagnie in gara e lo spettacolo fuori concorso della Compagnia Tutta Scena. Per tutti gli spettacoli il costo del biglietto intero è di 8,00€ – ridotto 5,00€.