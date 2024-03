“Mio figlio mio maestro”, oggi la presentazione a San Severino

Nella biblioteca comunale “Francesco Antolisei”, per la rassegna “Voci tra i libri”, la presentazione del romanzo di Maria Rosaria Fortini e Paola Kappa

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi, mercoledì 20 marzo2024, la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” Città di San Severino Marche ospiterà, a partire dalle ore 17 nella sala letture di via Cesare Battisti, la presentazione del libro di Maria Rosaria Fortini e Paola Kappa “Mio figlio mio maestro” edito da BookNess. L’ingresso è libero. L’icontro è promosso dalla biblioteca e dai Teatri di Sanseverino nell’ambito della rassegna “Voci tra i libri”.

Il romanzo è tratto da una vita accaduta, quella di Paola, e racconta l’amore per un figlio nato imprevedibilmente con delle anomalie che hanno portato questa mamma ad affrontare una battaglia dopo l’altra ma anche a riscoprire se stessa.

La storia è la storia di una nascita speciale e del bene prezioso che è la vita. Il piccolo Alessandro nasce, in modo imprevedibile, con delle anomalie appunto. I genitori rimangono spiazzati, storditi, senza fiato: la madre inizia un lungo, appassionato, a volte intenso dialogo con il figlio, “colpevole” di non corrispondere alle sue aspettative.

Ma questa è, soprattutto, una storia d’amore. Che comincia come tutte le storie d’amore: l’incontro con un altro che non ci saremmo mai aspettati e le emozioni fortissime, incontenibili, a volte dolorose, provocate da questo incontro. Un incontro decisivo che ha portato i genitori ad appropriarsi di una ricchezza d’umanità che ha mutato per sempre la loro percezione della vita. Infine, questa è una storia a lieto fine, in cui una donna come tante impara a conoscere se stessa attraverso l’amore per il figlio. Questo romanzo, in modo sincero e accorato, testimonia e comunica agli altri un’esperienza, quella dell’accogliere la debolezza e l’imperfezione, perché si vince attraversando il mondo insieme a chi sembra essere apparentemente più fragile. Ma, forse, non è così.