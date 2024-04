Mercatino Antiquario di Ascoli Piceno, il 20 e 21 aprile edizione straordinaria

ASCOLI PICENO – Il 20 e il 21 aprile si svolgerà ad Ascoli Piceno l’edizione più bella e grande del Mercatino Antiquario che per l’occasione si arricchisce di tanti eventi collaterali.

Duecento gli espositori partecipanti che accenderanno la curiosità del pubblico con mille chicche di antiquariato, collezionismo, vintage e molto altro ancora.

Ricchissima anche la presenza di artigiani e produttori enogastronomici che come ogni mese sono presenti in piazza Roma, via del Trivio e corso di San Francesco.

Novità di questa edizione l’apertura dei banchi del mercatino in corso Trieste, aperta al pubblico di recente dopo i lavori di pavimentazione. Per il Mercatino si tratta in realtà di un ritorno al passato perché per tante edizioni negli anni ’90 l’esposizione di antiquariato avveniva proprio in questa via. Per questa edizione infatti piazza Arringo è occupata da Fritto Misto, pertanto sarà un fine settimana ricchissimo per la città di Ascoli.

Tra i vari eventi collaterali al mercatino segnaliamo:

· Appuntamento con Ti racconto Ascoli, le visite guidare alla scoperta della città le domeniche del Mercatino. Grazie alla guida esperta dell’Associazione Marche V Regio, in collaborazione con il Mercatino Antiquario, andremo alla scoperta di “Ascoli Medievale” con una passeggiata tra rue, torri e Cartiera Papale. Partenza domenica alle 15 proprio dalla Cartiera, costo € 20 compreso ingresso in Cartiera e degustazione finale, sotto i 12 anni gratis. Info e prenotazioni 3283247179.

· Al Museo PIMU di Ascoli iniziano gli appuntamenti con Aperitivo Piceno che ogni terza domenica del mese, in concomitanza con il Mercatino, presenta temi legati al collezionismo. Per domenica 21 aprile il tema sarà “Il collezionista di storia. Archeologia e collezionismo. Dai primi antiquari ai taccuini di Giulio Gabrielli”. Visite guidate con aperitivo € 10, info e prenotazioni 3423340459.

· Sempre domenica esposizione di Vespe al chiostro di San Francesco a cura del Vespa Club di Ascoli Piceno, orario dalle 9 alle 19.

· Corso di Danze ottocentesche a Palazzo dei Capitani per imparare i classici balli di corte. A cura dell’Accademia Danze Ottocentesche è possibile aderire e prenotare telefonando per maggiori informazioni al numero 3247982498. Domenica 21 aprile ore 15.30 Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani.

INFO:

Tel e fax 0736 256956 393 9862023 FB @Mercatino.Antiquario www.mercatiniantiquari.com

Orario: corso Trieste e Piazza del Popolo sabato e domenica dalle 9 alle 19.

Via del Trivio, Piazza Roma, Chiostro di San Francesco sabato dalle 15 alle 20, domenica dalle 9 alle 19. Prossime edizioni 18 e 19 maggio, 15 e 16 giugno 2024.