Marche, Elezioni Regionali: alle ore 12.00 di oggi ha votato il 10,59% degli aventi diritto

ANCONA – Nelle Marche, alle ore 12.00 di oggi, ha votato il 10,59% degli aventi diritto. Gli elettori sono chiamati alle urne per eleggere i 31 componenti, vale a dire il presidente della Giunta e 30 consiglieri, che daranno vita all’Assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2025-2030). Alla stessa ora, nelle Regionali del 2020, l’affluenza era stata del 13,43%.

Complessivamente si sono recati ai seggi 140.390 marchigiani, a fronte dei 175.999 votanti registrati cinque anni fa.

Entrando nel dettaglio delle circoscrizioni, ad Ancona ha espresso il voto il 9,60% degli aventi diritto, contro il 14,00% del 2020. Nella circoscrizione di Ascoli Piceno l’affluenza si attesta al 10,33%, a fronte del 12,32% di cinque anni fa. A Fermo il dato raggiunge il 10,90%, rispetto al 12,78% delle precedenti regionali, mentre a Macerata ha votato il 10,15%, contro il 12,41% del 2020. Infine, la circoscrizione di Pesaro e Urbino registra un’affluenza pari al 12,35%, rispetto al 14,62% di cinque anni fa.

Queste le affluenze nel capoluogo regionale e in quelli provinciali: Ancona 9,50% (14,19% nel 2020) – Ascoli Piceno 11,37% (10,86% nel 2020) – Fermo 13,15% (14,71% nel 2020) – Macerata 11,58% (15,27%) – Pesaro 14,85% (15,93%).