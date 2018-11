Macerata, Mostra Lorenzo Lotto: oltre 3.200 visitatori nei primi due weekend

MACERATA – Boom di visite per la Mostra Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche, allestita nelle sale dei Musici civici di Palazzo Buonaccorsi: oltre 3.200 visitatori nei primi due weekend e già altre 1.000 persone hanno prenotato la loro visita. La mostra inaugurata il 19 ottobre sarà visitabile fino al 10 febbraio 2019.

Una grande attenzione da parte dei media e del pubblico per l’esposizione promossa dalla Regione Marche e dal Comune di Macerata e Macerata Musei, che vede la partecipazione dei Comuni di Ancona, Cingoli, Jesi, Loreto, Mogliano, Monte San Giusto, Recanati, Urbino, della Delegazione Pontificia per il santuario della santa casa di Loreto, delle Diocesi di Camerino – San Severino, Fermo, Jesi e Macerata e la Galleria nazionale delle Marche. Una mostra promossa in un anno, il 2018, che ha visto Lorenzo Lotto al centro dell’interesse europeo con due esposizioni al Museo del Prado di Madrid e alla National Gallery di Londra.

“Siamo molto orgogliosi di offrire un’esperienza così bella nella nostra città di Macerata. I tanti visitatori ci confermano che abbiamo scelto una strategia di sviluppo che fa crescere tutti” afferma il sindaco Romano Carancini.

“Il successo di pubblico di questi primi giorni – afferma l’assessore al Turismo della Regione Marche Moreno Pieroni – conferma che la mostra è un progetto valido di sistema al servizio del territorio, condiviso tra Regione, Comune di Macerata e le otto città lottesche. La mostra per le forti valenze culturali che la contraddistingue attrae il pubblico generando indotto turistico ed economico e rappresenta un perfetto esempio della idea di destagionalizzazione che la Regione Marche sta perseguendo continuando a promuovere il territorio e gli eventi in tutti i periodi dell’anno.”

“Palazzo Buonaccorsi a Macerata rappresenta una vera porta d’ingresso sul territorio della Marca Maceratese. I visitatori possono sfruttare il biglietto unico valido dieci giorni per restare più giorni nelle nostre belle terre e visitare tutte grandi opere di Lotto nelle città lottesche. E i residenti di Macerata e di tutti i comuni della provincia hanno un regalo speciale: la card McCULT per entrare gratis tutte le volte che vogliono e portare tanti visitatori. I primi ambasciatori sono i nostri cittadini” sottolinea l’assessore alla cultura Stefania Monteverde.

Lorenzo Lotto. Il richiamo delle Marche è una mostra unica, di respiro internazionale grazie ai prestiti provenienti da Berlino e dall’Hermitage di San Pietroburgo, curata da Enrico Maria dal Pozzolo che propone oltre 20 dipinti di Lotto, 5 disegni e alcune straordinarie opere grafiche di autori come ad esempio Mantegna da cui Lotto trasse ispirazione ma anche preziosi manoscritti, volumi, globi e antiche mappe per contestualizzare la sua attività nel territorio marchigiano. Attività molto prolifica e ne sono testimonianza le opere che il pubblico può visitare anche nelle città lottesche del territorio grazie ad una mostra diffusa dove si possono ammirare altri suoi 25 capolavori.

La mostra a Macerata rimarrà aperta fino al 10 febbraio e visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18.