Macerata, Mercatino Regionale Francese: dal 31 ottobre al 3 novembre

In piazza della Libertà un’ampia varietà di prodotti di qualità dall’enogastronomia all’artigianato

MACERATA – Forte del successo delle passate edizioni, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre torna a Macerata il Mercatino Regionale Francese. Proposto da un gruppo di operatori commerciali e patrocinato dal Comune di Macerata, il delizioso angolo di Francia quest’anno verrà allestito in piazza della Libertà.

Il mercatino è una preziosa occasione per conoscere e apprezzare l’enogastronomia, l’artigianato e la cultura d’oltralpe, essendo una vetrina di qualità di prodotti provenienti dalla Provenza quali tovaglie, saponi, lavanda, essenze, borse in paglia, profumi, cosmetici, accessori di moda provenienti da Parigi, abbigliamenti sportivi delle maggiori marche transalpine, spezie provenienti dalle ex colonie francesi, e ancora formaggi, baguettes, biscotti,crepes, croissant e pasticceria dei forni della Boulangerie e di vini pregiati.

La manifestazione si è guadagnata un grande successo di pubblico e di critica e ha meritato il favore della cittadinanza, che avrà così l’occasione di vivere in modo diverso gli spazi del proprio territorio.Sarà quindi un fine settimana da non perdere, per vivere in pieno centro storico un’occasione unica a contatto con le tradizioni artigianali ed enogastronomiche francesi.