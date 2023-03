Macerata, le iniziative di UniMc per l’8 marzo

Conferenze, talk radiofonici e seminari per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne

MACERATA – In occasione della giornata internazionale della donna, l’8 marzo, l’Università di Macerata ha programmato una serie di iniziative che metteranno in primo piano la donna e i suoi diritti. Il Dipartimento di Studi Umanistici ha organizzato un incontro, aperto a tutti, sul tema: “Storie di donne. Dalla tratta alla libertà”, che si terrà alle 18 nell’aula Magna della sede di via Garibaldi 20, al terzo piano. Ai saluti del rettore John McCourt e del direttore del Dipartimento Roberto Mancini, seguiranno l’introduzione di Elena Di Giovanni, delegata del Dipartimento alle questioni di genere e la relazione di Stefania Massucci, della cooperativa sociale “On the Road”. Massucci è un’esperta che da molti anni lavora nel campo del contrasto alla tratta e allo sfruttamento delle donne, nonché nell’opera del loro accompagnamento verso condizioni di vita nuove e libere. L’iniziativa è finalizzata alla conoscenza sia delle situazioni di violenza sia dei percorsi di liberazione che vedono le donne protagoniste.

Anche la web radio universitaria Rum si impegnerà in due appuntamenti dedicati al mondo femminile: alle 21 di mercoledì sarà trasmesso il talk “Metamorfosi dell’8 marzo”, con il professor Vincenzo La Matina, Carla Bufalini, Lucrezia Cinella e Carlo Torregrossa. Il giorno successivo, sempre alle 21, durante l’incontro “Report Violenza di Genere Regione Marche 2021: il contributo dell’Università di Macerata” discuteranno le professoresse Ines Corti e Natascia Mattucci con gli assegnisti di ricerca Nicolò Maria Ingarra e Rachele Marconi.

E, ancora, l’iniziativa del Dipartimento di economia, promossa dal professor Alberto Zanutto, che all’interno del suo corso “Organizzazione aziendale e gestione delle risorse umane”, ha organizzato per l’8 marzo un momento seminariale che si terrà alle 14 presso nell’aula rossa del Pantaleoni. Interverrà in streaming Paola Villa dell’Università di Trento, economista del lavoro, fondatrice della rivista web inGenere.it, che affronterà il tema delle evidenze del mercato del lavoro quando si applica un’ottica di genere con particolare riferimento alle scelte delle fasce più giovani. Tema che la docente ha esplorato durante la sua carriera.