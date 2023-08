Macerata, Festival Internazionale del Folklore “Incontro di Cultura Popolare”

Dal 16 al 23 agosto 2023 tra danza, musica, culture e tradizioni popolari la 29esima edizione

MACERATA – Torna l’appuntamento con il Festival Internazionale del Folklore “Incontro di Cultura Popolare”, giunto quest’anno alla 29esima edizione, organizzato dall’associazione di promozione sociale Li Pistacoppi – Gruppo Folklorico “Città di Macerata” in collaborazione con il Comune di Macerata. In questa edizione saranno protagonisti del Festival diversi gruppi provenienti da tutto il mondo che si esibiranno in molte piazze della Regione Marche. L’appuntamento con danze, culture, tradizioni popolari, musica e colori è dal 16 al 23 agosto.

“Macerata tornerà ad accogliere il Festival del Folklore, uno degli appuntamenti di punta che arricchisce l’estate maceratese grazie a un turbinio di emozioni che ci porterà alla scoperta di usi, tradizioni, costumi e unicità dei paesi che ospitiamo – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Ancora una volta, il nostro gruppo folk “Li Pistacoppi”, che ringraziamo, valorizza il nostro patrimonio popolare e culturale con l’obiettivo di trasmettere sani e solidi principi alle giovani generazioni, dall’inclusione alla solidarietà. In un momento di festa e divertimento ma anche di riflessione, ci riconosceremo in un linguaggio comune e universale per rinnovare l’amicizia e lo scambio”.

“I Pistacoppi non sono solo il gruppo folkloristico della nostra città ma anche una realtà che porta avanti e che coltiva principi fondamentali per la collettività come l’intergenerazionalità, lo scambio sociale e le nostre radici – ha aggiunto il vice sindaco Francesca D’Alessandro -. A ciò si aggiunge anche una componente di ricerca scientifica meticolosa nella ricostruzione dei costumi, delle danze e delle musiche. L’identità del nostro territorio va valorizzata e promossa come patrimonio da spendere anche nel mondo del turismo”.

“Il folklore, le tradizioni sono veri e propri asset di valorizzazione strategica, nonché straordinari veicoli dell’immagine delle Marche in Italia e nel mondo – commenta l’Assessore al Turismo e agli Eventi, Riccardo Sacchi –. Il 29esimo Festival del Folklore organizzato da “Li Pistacoppi” da voce con passione a queste tematiche, valorizzando il nostro patrimonio popolare, culturale, preservandolo e tramandandolo alle giovani generazioni. Pertanto, crediamo e sosteniamo questo evento e l’associazione” Li Pistacoppi” che, con entusiasmo e dedizione quotidiani, mantengono vive le tradizioni, inestimabile patrimonio della nostra terra”.

“Siamo giunti alla 29esima edizione e invitiamo tutti a immergersi nel mondo delle tradizioni e del folklore, dei colori e delle danze popolari, scoprendo usi e costumi di popolazioni molto lontane da noi – ha commentato Caterina Bonfigli, presidente de Li Pistacoppi -. Il Festival sarà una bella occasione di amicizia tra popoli, di scambio culturale e di fratellanza e ringrazio tutti i gruppi per la passione e l’impegno che mettono nell’organizzazione di questa manifestazione”.

L’appuntamento clou della manifestazione sarà il 20 agosto all’Arena Sferisterio, alle 21:00, con uno spettacolo pieno di colori e musiche all’insegna dell’interculturalità con gruppi provenienti da Ecuador (Jegal Danza Teatro), Nuova Zelanda (Te Kapa Haka O Ngati Whakaue), Sud Africa (Vusani Isizwe Mawundlu Youth Development Organization) e Sardegna (Associazione Folklorica “Città di Sennori”). Naturalmente si esibirà anche il gruppo folk maceratese Li Pistacoppi.

Gli altri appuntamenti previsti, con inizio alle ore 21:00, sono il 16 agosto in piazza della Libertà a Macerata, il 17 agosto in piazza del Comune a Osimo, il 18 agosto in piazza Nuova a Visso, il 19 agosto in piazza della Repubblica a Treia e il 22 agosto in piazza Giovanni XXIII a Morrovalle.

L’Associazione Culturale Li Pistacoppi da sempre svolge una funzione costante di conservazione e promozione della cultura popolare maceratese attraverso numerose e diversificate attività sul territorio, partecipa a festival nazionali e internazionali, in cui promuove scambi culturali, amplia la conoscenza e la convivenza reciproca tra popoli appartenenti a tradizioni molto diverse tra loro.

Per lo spettacolo del 20 agosto all’Arena Sferisterio, il biglietto di ingresso è di 8,00 euro (ridotto 5,00 euro) ed è acquistabile presso la biglietteria dello Sferisterio in piazza Mazzini 10 (telefono 0733-230735) o online sul sito www.vivaticket.com