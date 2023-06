Macerata, rilascio passaporto: aperture straordinarie per la presentazione delle istanze

MACERATA – I cittadini che per il rilascio del passaporto hanno già fissato un appuntamento sull’agenda online per i prossimi mesi, ma che per particolari esigenze abbiano necessità di anticiparlo, potranno recarsi presso la Questura di Macerata ed il Comm.to di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, senza ulteriore appuntamento, nella giornata di domani 15 Giugno, rispettando le seguenti modalità di presentazione allo sportello per consegnare la documentazione necessaria al rilascio del passaporto:

Orario 09.00 – 14.00 cognome dalla lettera A alla L

Orario 14.00 – 19.00 cognome dalla lettera M alla Z