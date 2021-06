Macerata, “Amor mi spira”: dal primo luglio gli appuntamenti

La rassegna di poesia e libri prevede 5 incontri nel segno di Dante Alighieri

MACERATA – Al via la rassegna di poesia e libri nel segno di Dante Alighieri “Amor mi spira”, ideata e organizzata dall’UCAI di Macerata e dalla casa editrice “Industria&Letteratura” con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Macerata.

La rassegna intende affrontare e approfondire la fase compositiva che sta a monte della scrittura, e della scrittura poetica, insieme ad alcune tra le più belle e importanti penne del panorama letterario italiano.

Il primo appuntamento della rassegna è per giovedì 1 luglio 2021. Sarà ospite il poeta urbinate Umberto Piersanti, il cui libro più recente si sta affermando come uno dei titoli più premiati ed apprezzati dell’anno. Ne parlerà con Filippo Davoli e il critico Ezio Settembri, che all’opera omnia di Piersanti ha dedicato un volume intero, in uscita proprio in questi giorni. Sarà l’occasione per indagare anche i problemi della critica oggi.

Arricchiranno la scena opere pittoriche dell’artista iraniana Bahar Ghaempanah.

All’incontro – che si svolgerà sulla terrazza della Biblioteca Mozzi-Borgetti alle 18 – farà seguito alle ore 20.30 la “Cena con i poeti” al ristorante “Il Quartino” in corso della Repubblica. È consigliabile la prenotazione.

La rassegna prevede altri 4 incontri:

il 7 luglio con Nicola Bultrini e Davide Rondoni sul tema “Con Dante in esilio e oltre”, l’8 luglio con Flavio Santi e Riccardo Frolloni “Quanti del corpo striato”, il 14 luglio con Gabriel Del Sarto e Francesco Occhetto “La parola di David Maria Turoldo” e infine giovedì 15 luglio con Luca Ariano e Camillo Bacchini su “La scienza di Pierluigi Bacchini”