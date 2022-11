Loreto, Santuario Santa Casa: Novena dell’Immacolata per la festa della Venuta

LORETO – La Delegazione Pontificia è lieta di informare che in occasione della Novena dell’Immacolata per la festa della Venuta, le celebrazioni si svolgeranno come da tradizione con la partecipazione quotidiana delle Diocesi delle Marche. Tale appuntamento è occasione di preparazione alla Festa dell’Immacolata, alla successiva Festa della Venuta, alla celebrazione della B.V. M. di Loreto del 10 dicembre.

Ogni giorno, l’Arcivescovo, S.E. Mons. Fabio Dal Cin, accoglierà al Santuario le varie diocesi.

La novena che inizierà giovedì 1° dicembre per concludersi mercoledì 7 dicembre comincerà alle ore 16.15 con l’accoglienza dei pellegrini e la recita del Santo Rosario, proseguendo con il Canto delle Litanie, la celebrazione della S. Messa e il passaggio in Santa Casa.

Le diocesi parteciperanno secondo l’ordine seguente:

Giovedì 1° dicembre: Arcidiocesi di Fermo e Diocesi di Macerata

Venerdì 2 dicembre: Diocesi di Ascoli Piceno e Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto

Lunedì 5 dicembre: Arcidiocesi di Pesaro e Diocesi di Urbino

Martedì 6 dicembre: Diocesi di Fabriano-Matelica, Arcidiocesi di Camerino San Severino Marche e Diocesi di Fano

Mercoledì 7 dicembre: Arcidiocesi di Ancona-Osimo, Diocesi di Jesi e Diocesi di Senigallia.

Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Telepace (Can. 76 su Veneto: Can 19 su Roma e provincia e App Telepace) e canali di streaming del Santuario (YouTube “Santa Casa Loreto” e sito internet www.santuarioloreto.va).