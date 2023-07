“Lauree in Piazza” a San Benedetto del Tronto

La festa, con il tradizionale lancio delle corone d’alloro, si terrà venerdì 21 luglio 2023 nella Palazzina Azzurra

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È in programma venerdì 21 luglio 2023 la cerimonia di consegna delle lauree per le studentesse e gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, nella Palazzina Azzurra a San Benedetto del Tronto. La cerimonia è riservata ai neodottori e alle neodottoresse del corso di laurea triennale in Economia Aziendale.

“Alle nostre studentesse e ai nostri studenti l’augurio di proseguire con entusiasmo il proprio percorso di vita – afferma il Rettore Prof. Gian Luca Gregori – consapevoli delle competenze acquisite all’Università Politecnica delle Marche. Negli ultimi tre anni siamo passati da 50 a 68 corsi di laurea in linea con le esigenze formative e per anticipare il futuro. Si tratta di corsi caratterizzati da una forte transdisciplinarità ed in vari casi erogati in lingua inglese”.

L’Ateneo ha scalato decine di posizioni nell’ultima edizione del QS World University Rankings, classificandosi nella fascia 720-730 a livello mondiale, risulta 4° in Italia per occupazione secondo Almalaurea e al 5° posto per il Censis nella classifica degli Atenei tra i 10.000 e i 20.000 iscritti.

“Il compito dell’Università, però, non è solo quello di trasmettere competenze e valori – continua il Rettore – ma soprattutto di formare persone, ponendo attenzione alle fragilità. Va in questa direzione la volontà di confermare anche quest’anno 120 borse di studio per le matricole, di dare risposte a casi di disagio personale ed economico, grazie all’apposito Fondo intitolato a “Carlo Urbani”, e rafforzare il servizio di sostegno psicologico per accompagnare tutta la componente studentesca durante il percorso universitario”.

Sono 23 i candidati e le candidate del corso di laurea triennale in Economia Aziendale chiamati alle ore 18.00 per la convocazione presso la palazzina Azzurra in Via Buozzi; la Cerimonia avrà inizio alle ore 19:00 con il benvenuto del Rettore Prof. Gian Luca Gregori e i saluti istituzionali.

La cerimonia prevede la consegna delle pergamene e la proclamazione dei laureati e delle laureate. Le corone d’alloro, distribuite gratuitamente prima della cerimonia, sono frutto del lavoro delle ospiti della Comunità Papa Giovanni XXIII, vittime di tratta, in collaborazione con gli studenti e le studentesse dell’Univpm e l’Azienda Agraria, Didattico-Sperimentale dell’Ateneo.

L’obiettivo formativo del Corso di laurea in Economia Aziendale è quello di formare laureati che siano in grado di comprendere, analizzare e gestire le problematiche relative alle diverse tipologie di aziende operanti in contesti diversi, nel percorso di trasformazione digitale per rispondere alle esigenze della learning economy. Attraverso due percorsi formativi (curriculum) si creano figure professionali con conoscenze e competenze specialistiche anche nel digitale. Il primo curriculum “Amministrazione e controllo delle aziende” è volto a rafforzare il carattere professionalizzante per operare in azienda nelle aree dell’amministrazione e del controllo; o come consulente aziendale esterno specializzato nelle problematiche di tipo contabile, gestionale, organizzativo, giuridico e finanziario, nell’ottica della digitalizzazione dei processi aziendali. Il secondo curriculum “Marketing e Digital Business” è volto a rafforzare il carattere professionalizzante di quadri, manager aziendali e consulenti esterni nell’area del marketing e nell’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione attraverso i social media. Le figure professionali sono capaci di operare nel web e nei social media in modo trasversale ai settori industriali o di servizi.

L’80% dei laureati prosegue il percorso universitario con una laurea magistrale, il 20% si inserisce nel mondo del lavoro.