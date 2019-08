L’Antico e le Palme a S. Benedetto del Tronto dal 23 al 25 agosto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – L’Antico e le Palme arriva con l’edizione più grande dell’anno dal 23 al 25 agosto 2019 nell’isola pedonale di San Benedetto del Tronto, nel cuore della riviera adriatica.

Appuntamento fisso dal 1994, la manifestazione sambenedettese di antiquariato e collezionismo è una delle rassegne più conosciute tra i mercatini dell’antiquariato del centro Italia e non solo, punto di riferimento per migliaia di appassionati. Ormai da qualche anno la manifestazione ha raggiunto una dimensione nazionale con gli appuntamenti di Cortina d’Ampezzo, Milano Marittima e Senigallia, la novità di quest’anno.

Numerosi espositori, provenienti da varie regioni italiane, ma anche dall’estero, aspettano i visitatori con oggetti rustici ed attrezzi in legno, tipici della tradizione contadina locale, ma anche con pezzi raffinati provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza dimenticare le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pubblicità di marchi storici e tante altre curiosità che vi sorprenderanno. Oggetti e accessori per arredare le case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di una passione da coltivare.

L’edizione di agosto porta una grande novità! L’Antico e le palme lascia la “PAROLA ALL’ESPERTO”: tre serate in cui esperti di arte e architettura incontreranno il pubblico per parlare di segreti e curiosità del mondo dell’antico, delle tendenze del mercato dell’arte e di molto altro ancora.

Questo il calendario degli incontri:

§ venerdì 23 agosto “Oltre la bellezza”: Serena Baccaglini parlerà di mecenatismo e filantropia nelle opere d’arte, in collaborazione con Libreria Rinascita

§ sabato 24 agosto “Il mercato dell’arte tra investimento e passione”: Paolo Ceccherini proporrà una riflessione sull’investimento nel campo dell’antiquariato

§ domenica 25 agosto “Una visione che viene da lontano: le Palme”: Fabio Viviani racconterà il progetto visionario dell’architetto Onorati e la nascita della Riviera delle Palme.

SERENA BACCAGLINI

Ha fatto di arte ed economia il suo principale campo di ricerca e di studio. Ha ideato e organizzato eventi d’arte per le aziende e curato e coordinato molte importanti mostre d’arte nel mondo su Picasso, i grandi maestri spagnoli Goya, Picasso, Dalì, Tiziano Vecellio, El Greco. Collabora con diverse università e festival internazionali e come giornalista con molti giornali d’arte. Per gli 80 anni di Guernica e i 70 anni della Costituzione Italiana ha ideato ed organizzato la prima esposizione del Cartone di Guernica “Guernica , Icona di Pace” al Senato della Repubblica. La ricerca e la formazione continua sono elementi imprescindibili della sua vita.

PAOLO CECCHERINI

Specializzato nella ricerca sul mercato dell’arte, è responsabile della sezione investimenti in passione di Wall Street Italia. Dal 2013 al 2015 ha seguito la redazione di Art Report, il periodico di arte ed economia di Banca MPS. La sua specializzazione è seguire e il costruire indici di mercato legati all’arte. Sul tema ha pubblicato un saggio nel 2018 sulla Rivista Bancaria Minerva Bancaria in collaborazione con il Professor Claudio Boido dal titolo: Investimenti alternativi: gli emotional Assets. Dal 2017 coordina il modulo di mercato dell’arte nel corso di Economia Della Cultura presso l’Università degli studi di Siena in collaborazione con il Prof. Lionello Punzo.

FABIO VIVIANI

63 anni, architetto. Vive e lavora a S. Benedetto del Tronto. Vice presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Ascoli Piceno dal 2017. Visti gli studi, fin dagli anni universitari, si occupa di San Benedetto del Tronto sia dal punto di vista storico che urbanistico approfondendo la conoscenza dello sviluppo della città.

