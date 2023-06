Il 2 luglio visita guidata FAI ai luoghi d’Arte di San Severino Marche

SAN SEVERINO MARCHE – La delegazione di Macerata del Fai, il Fondo per l’Ambiente Italiano, organizza una visita guidata, dedicata ai propri iscritti, ai luoghi dell’arte della Città di San Severino Marche.

L’appuntamento è per domenica 2 luglio, con partenza alle ore 16,30 dalla piazzetta davanti al teatro Feronia. Tra le tappe del tour le chiese del centro città con San Domenico, Sant’Agostino, e la basilica di San Lorenzo in Doliolo. Poi si proseguirà per il convento dei Cappuccini di Colpersito. Durante il tragitto degustazione di prodotti tipici. Per info e prenotazioni ci si può rivolgere alla Pro Loco di San Severino Marche tel. 0733638414 oppure proloco.ssm@gmail.co