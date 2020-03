Il Lions Club Fano dona un ventilatore polmonare all’Azienda Ospedaliera Marche Nord

FANO – I Soci del Lions Club Fano, sempre sensibili ai bisogni della comunità locale, con un generoso gesto di solidarietà, hanno inteso dare il loro contributo alla lotta contro la pandemia del coronavirus attraverso una donazione diretta a favore dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord. La donazione, che sarà consegnata in giornata e che sicuramente sarà di aiuto al grande impegno del Personale medico e paramedico, consiste in un ventilatore pressovolumetrico doppiotubo che sarà impiegato nelle terapie intensive per la cura dei pazienti con coronavirus. Nelle prossime settimane un nuovo contributo si aggiungerà per l’acquisto di altre attrezzature necessarie alla cura dei contagiati da coronavirus e sempre destinato all’Azienda Ospedaliera Marche Nord.