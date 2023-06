GustaPorto 2023, il 10 giugno a Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE (MC) – Si svolgerà il 10 giugno la giornata clou di GustaPorto 2023, la manifestazione che dà il via all’estate civitanovese, con tanti eventi nell’area portuale ed il coinvolgimento degli esercizi commerciali cittadini.

Da quest’anno la manifestazione, che è la tappa di lancio del Grand Tour delle Marche, sarà segnalata anche nel portale del Ministero del Turismo – italia.it – come iniziativa da non perdere, proprio per i suoi inediti contenuti esperienziali.

Organizzazione al lavoro, dunque, per definire un programma che si preannuncia come al solito molto intenso ed in grado di coinvolgere tutte le componenti dell’accoglienza cittadina. Dal club vela ai Moletti, passando per i cantieri ed il Mercato Ittico, fino al Museo di arte urbana, tutta l’area portuale si accenderà con le iniziative di GustaPorto 2023. Poi, fino al 17 giugno, in città saranno attivi i circuiti di accoglienza attraverso menù dedicati, proposte di shopping e soggiorni speciali.