Giro d’Italia a Pesaro: percorso e divieti previsti mercoledì 14 ottobre

PESARO – La città di Pesaro si prepara ad accogliere il 103° Giro d’Italia. La carovana rosa passerà in città il prossimo 14 ottobre, in occasione dell’11^ tappa, che partirà da Porto Sant’Elpidio per arrivare a Rimini.

Ecco le limitazioni previste:

la SS16 sarà chiusa dalle ore 11.15 alle 15 circa (il passaggio a Pesaro del Giro E è previsto per le ore 12, del Giro vero e proprio alle 14.30). La Statale potrà essere sempre attraversata grazie ai sottopassi di via Canale e via La Marca (fino alle 13 potranno essere consentiti gli attraversamenti, ma solo nello stesso senso della gara. Dopo le 13 il traffico dovrà essere nuovamente bloccato sino al termine del transito del Giro)

a Baia Flaminia verrà messo in atto un senso unico alternato vigilato dalla Polizia Locale alla rotatoria Lungofoglia delle Nazioni/Caboto

Percorso del Giro: strada Marina Ardizia, strada delle Marche, viale della Vittoria, viale Fiume, via Mameli, largo Tre Martiri, lungofoglia Caboto, strada Panoramica San Bartolo, strada Fiorenzuola di Focara, SS16 località Siligata, località Colombarone, Gabicce Mare.

Le scuole primarie e secondarie di primo grado di Pesaro saranno tutte raggiungibili utilizzando i sottopassi di via Canale e via Lamarca (Giansanti, Sacro Cuore e Nuova Scuola). Stessa cosa per i centri per l’infanzia. Anche le scuole di via Agostini e via Gattoni saranno raggiungibili, in particolare per la Mascarucci rimarrà transitabile la corsia di collegamento tra il ponte e lungo Foglia delle Nazioni, con senso unico alternato.

Per quanto riguarda gli istituti superiori, solo il Santa Marta si trova direttamente sul percorso di gara. In questo caso fino alle 15.30 non sarà possibile per gli autobus andare in direzione nord, mentre la direzione sud sarà riaperta presumibilmente intorno alle 15. Questa limitazione interessa tutti gli studenti dei vari istituti provenienti da Fano e da Gabicce, Cattolica ed altre località limitrofe. L’entroterra non sarà interessato dalle chiusure della circolazione.

LA TAPPA – PORTO SANT’ELPIDIO-RIMINI

L’11° è una tappa quasi completamente pianeggiante, percorre per la sua quasi interezza la strada statale costiera Adriatica con una breve deviazione per scalare il Monte San Bartolo salendo da Pesaro dopo aver percorso su strade larghe e sostanzialmente rettilinee i primi 100 km. I successivi 20 km sono sempre praticamente diritti lungo la ss.9 via Emilia prima di un breve tratto con facili saliscendi che toccano Misano Monte, Coriano e Cerasolo prima del finale che attraverso Santarcangelo di Romagna porta a Rimini.

Martedì 13 ottobre alle 18, al Centro Arti Visive Pescheria, inaugura la mostra ‘Pesaro saluta il Giro d’Italia 2020. La storia della corsa rosa’.