Festival Marchestorie, dal 17 al 19 settembre a Muccia Il Beato Illuminato

Tre giornate dedicate a spettacoli teatrali interattivi alla scoperta dei valori fondamentali e verso uno sviluppo responsabile e sostenibile.Emanuele Cedrone melodiosa e percussioni e Maria Notarianni arpa medievale e organo portativo in Laminae Cantus Early Sound:dal repertorio medievale, al moderno, il tutto arrangiato per l’inedito ensemble

MUCCIA (MC) – Il Festival Marchestorie approda a Muccia.Dal 17 al 19 settembre 2021, dalle ore 18.00 nei vicoli del borgo di Muccia tre giornate dedicate a spettacoli teatrali interattivi alla scoperta dei valori fondamentali e verso uno sviluppo responsabile e sostenibile.L’evento è sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Muccia, guidata dal sindaco Mario Baroni, e rientra nel progetto promosso dalla Regione Marche in collaborazione con l’Associazione Marchigiana Attività Teatrali (AMAT), la Fondazione Marche Cultura per il rilancio commerciale, urbanistico, sociale e turistico dei piccoli borghi colpiti dal sisma e quelli delle zone interne delle Marche. Muccia e Il Beato Illuminato

L’evento Il Beato Illuminato, partendo dal rapporto di San Francesco con la Natura, pone l’attenzione sull’importanza dell’equilibrio senza tempo tra Uomo e Natura, quale garanzia della reciproca sostenibilità.

Laboratori, letture per bambini e presentazione di libri, stand Eno-gastronomici e di Manifattura artigianale faranno da cornice alle performance teatrali caratterizzate da indovinelli e quesiti che rendono il pubblico parte attiva dello spettacolo, visibile anche in streaming per consentire il necessario distanziamento tra il pubblico.

Gli attori della compagnia teatrale Ruvidoteatro metteranno in scena l’incontro avvenuto tra Bonconte Baschi e San Francesco, grazie al quale si pose fine alla contesa d’interessi familiari. Il fatto illuminò lo spirito e l’animo di Bonconte, tanto da portarlo a seguire le orme dell’allora Fra Francesco e diventare Frate Rizzerio, futuro Beato.

I visitatori potranno visitare l’Eremo, che sorge sull’antica tomba del Beato, meta ideale per amanti del trekking e mountainbike.

Alla fine di ognuna delle tre giornate è previsto lo spegnimento di tutte le luci pubbliche del borgo, segno tangibile di quella sostenibilità legata al tema energetico, un approccio noto al pubblico della trasmissione di RadioDue “Caterpillar” (m’illumino di meno). Il buio completo consentirà ai presenti di ammirare la volta celeste e la presenza di un gruppo di Astrofili guiderà il pubblico alla scoperta degli astri del cielo illuminato naturalmente.

Un momento di unione tra l’Uomo e l’Universo per meditare, con il naso in su, scrutando in devoto raccoglimento le stelle e la Sorella Luna.

Laminae Cantus Early Sound

Emanuele Cedrone:

Melodiosa e percussioni

Maria Notarianni:

Arpa medievale e organo portativo

Ritorna la Melodiosa nelle Marche: da venerdì 17 a domenica 19 settembre Emanuele Cedrone porterà il suo progetto Laminae Cantus al Festival MarChestorie. Strada, sale di registrazione, teatri, sale da concerto e l’incontro con Giovanni Allevi in Allevi in the Jungle su RaiPlay, le registrazioni del debutto discografico di prossima uscita: l’artista marchigiano di casa a Milano continua a innescare collaborazioni e nuove direzioni.

Laminae Cantus Early Sound è una nuova avventura umana e artistica, la melodiosa si esibirà con strumenti antichi come l’organo portativo e l’arpa medievale, splendidamente suonate dalla musicista lodigiana Maria Notarianni, componente dell “Ensemble 400” con un repertorio medievale e moderno e arrangiamenti inediti. A MarChestorie inoltre ci saranno laboratori sugli strumenti usati con aneddoti di storia ed etnomusicologia. Per tre giorni il suono a Muccia (MC) avrà la voce della Melodiosa, l’appuntamento più atteso sarà la performance live che prenderà vita all’esterno dell’Eremo Beato Rizzerio, accompagnando l’osservazione delle costellazioni nel cielo notturno. Melodiosa e organo portativo, arpa, percussioni tutto questo creerà il paesaggio sonoro perfetto per un viaggio notturno, immersi nella natura dove poter provare un’esperienza unica come : …. “uscir a riveder le stelle” .

Festival MaRCHESTORIE

Il Beato Illuminato

Borgo di Muccia

dalle ore 18.00 alle 23.00

Per prenotazioni e info: info@osicmuccia.it

T 0737 647449 – 331 187 9826