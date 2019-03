Fano, il 22 marzo presentazione del City Branding

FANO – Dopo un lungo lavoro di ricerca e progettazione la Città di Fano si proietta nel suo nuovo futuro con la nascita del City Branding, che verrà presentato venerdì 22 marzo 2019,

presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna,dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Presenta l’evento Paolo Notari, giornalista e conduttore televisivo

Il riassunto della città, la sua identità più profonda, il suo essere antica e moderna, i suoi valori, la sua vocazione si coniugheranno nel segno della nuova comunicazione e strategia di sviluppo.

La scelta di Fano dimostra come la città si ponga all’avanguardia nella ricerca del suo posizionamento nel mercato, documenta come la Città guardi con fare determinante all’economia dell’oggi e del domani e come spinge i suoi asset strategici quali la cultura, l’ambiente, la politica, l’imprenditoria e tutti i fattori che generano e governano lo sviluppo verso la sfida più importante: far crescere e consolidare la sua promessa di valori e garanzie.

L’immagine e l’offerta di Fano saranno riassunte nella vision e in tutte le declinazioni del suo City Brand.

In questo processo che vede Fano unire tutte le attività di promozione volte a trasformare la Città da “luogo” a “destinazione” il Sindaco Massimo Seri e l’Assessore Stefano Marchegiani invitano a prendere parte alla presentazione e al lancio in anteprima assoluta della nuova identità cittadina.

Programma

Saluti e benvenuto del Sindaco di Fano, Massimo Seri

Saluto delle Autorità

Fano City Brand: le ragioni di un progetto, Stefano Marchegiani, Assessore Cultura e Turismo

Il percorso di realizzazione del City Brand, Sandro Giorgetti, Consulente Comunicazione

Processo di elaborazione grafica del City Brand e modalità di applicazione, Andrea Zaccone, Luca Guerra, ZACCONE GUERRA Studio Associato Fano

Tavola Rotonda

Il City Brand nella comunicazione; la gestione del Marchio di destinazione di successo, il valore del City Brand nella promozione turistica, Fano: da vera Città romana alla nuova apertura al mondo.

Conduce Paolo Notari, ne parlano: Giovanni Bosi, Direttore di Turismo Italia News; Rosi Fontana, Press and Communication manager; Giacomina Valenti, Direttrice di Marcopolo TV.

Al termine della presentazione saliranno sul palco e verranno nominati gli Ambasciatori del City Brand, scelti fra le figure preminenti della Città che con il loro lavoro e il loro impegno contribuiscono fattivamente alla vita della città.

Non mancherà l’angolo-selfie per chi vorrà ritrarsi con il nuovo City Brand e nell’occasione sarà lanciato l’hashtag dell’evento su tutti i social network.