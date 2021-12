“Entra nell’Infinito”: la magia del Natale e la poesia di Recanati

Ricco calendario di eventi previsti da oggi al 6 gennaio con mercatini, mostre, eventi e intrattenimenti per tutte le età

RECANATI – Tante le iniziative in programma a Recanati dal 5 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 per le festività natalizie tra mercatini, mostre, eventi e intrattenimenti per tutte le età: si respirerà una atmosfera pervasa dalla magia del Natale e dalla poesia del natio borgo leopardiano.

“Recanati nella magica atmosfera natalizia, vestita a festa con luminarie e addobbi, offre un ricco calendario di eventi culturali, ludici e di mercatini per allietare cittadini e visitatori – ha dichiarato il Sindaco Antonio Bravi – e mai come quest’anno lo shopping natalizio offrirà momenti di svago e di divertimento grazie anche alle nuove iniziative organizzate con i commercianti come il Christmas Bonus, con cui poter acquistare oggetti unici o fare regali di solidarietà a chi ha più bisogno.”

Si parte oggi, domenica 5 dicembre con i mercatini di antiquariato e hobbistica e con la presenza dell’esilarante comico della fortunata trasmissione di Canale 5 “Avanti un altro”, il mitico Antonio Lo Cascio che renderà divertente l’atmosfera del centro insieme all’animazione musicale itinerante, il tutto condito con “Il Gioco delle Sorprese” nel loggiato comunale.

Tra gli appuntamenti da non perdere alle ore 10,30 e 15,30 al Museo Beniamino Gigli con “Musica Maestro “il laboratorio didattico per scoprire le opere più celebri del tenore Beniamino Gigli, e con lo spettacolo del “Teatrino delle Ombre”.

Immancabile l’appuntamento con l’emozionante accensione del grande albero di Natale cittadino alle ore 17,30 in piazza Giacomo Leopardi e l’inaugurazione della nuova pista di pattinaggio sul ghiaccio. Sempre alle 17 nell’Aula Magna del Comune è prevista anche la presentazione di David Miliozzi del libro “Le Marche in piazza”

Mercoledì 8 dicembre si apre all’insegna dell’arte: alle ore 10 e alle ore 16 a Villa Colloredo Mels “Storia di una Traslazione” visita guidata tra i capolavori di arte sacra del Museo; alle ore 17 inaugurazione delle opere in via Roma del Liceo Artistico “Cantalamessa” di Macerata e della nuova mostra nella Torre del Borgo del Circolo Fotografico “Obiettivo per tutti” a cura del C.C.S.R. Le Grazie BFI. Assolutamente da non perdere l’apertura del celebre presepe artistico meccatronico del pluripremiato Leandro Messi, tra i più importanti d’Italia, con visite su prenotazione al numero di telefono 328 1131641 e il Natale del Fai con presepi e addobbi.

Giovedì 9 dicembre sarà dedicato ai festeggiamenti per la Venuta, alle ore 18 si terrà la Santa Messa nella Chiesa di Sant’Anna e alle ore 19 il tradizionale appuntamento per l’accensione del fuoco in Piazza Giacomo Leopardi.

Dalle ore 21 alle ore 24 presso la Cattedrale di San Flaviano preghiere, canti e racconti della tradizione della festa della Venuta. Tra le altre iniziative in programma, alle ore 17 nella Biblioteca comunale “Letture ad alta voce…aspettando il Natale” per bambini da 0 a 6 anni e alle ore 21 a Villa Colloredo Mels Cinema in Villa con la proiezione di “Holy Motors” del 2012 di Leos Carax.

Venerdì 10 dicembre alle ore 17 nel loggiato comunale “Natale in Biblioteca” e alle 17, 30 nella sala conferenze del Centro Nazionale Studi Leopardiani presentazione del cd della compositrice recanatese Paola Ciarlantini “Omaggio a Leopardi”

Sabato 11 dicembre alle ore 17 alla Torre del Borgo, inaugurazione dell’ istallazione “Pietra liquida” dell’artista Angelo Iodice e l’evento BCinCin sotto il loggiato comunale, a cura di BCC di Recanati e Colmurano; alle ore 18 nell’Aula Magna del Comune presentazione del libro Buschi-Carlorosi “Quando andavamo a scuola a Recanati”.

Domenica 12 dicembre si apre nel pomeriggio con il Natale a Porta Marina e al Castello di Montefiore con Il Castello di Babbo Natale, il presepe meccanizzato e i mercatini; prosegue con Il Gioco delle Sorprese sotto il loggiato comunale e con due appuntamenti alle ore 17: nell’Aula Magna del Comune con il Memorial Gigli e a Villa Colloredo Mels al Museo dell’Emigrazione con lo spettacolo “Per non dimenticare”

Dal 14 al 21 dicembre all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia si terranno i saggi di musica della Scuola Civica Gigli.

Venerdì 17 dicembre alle ore 21 Cinema in Villa con la proiezione del film “Tre volti ” di Jafar Panari.

Sabato 18 dicembre alle ore 17,30 nell’Aula Magna del Comune presentazione del libro di Marco Moroni “Recanati in età contemporanea dalla nascita della società operaia alla prima guerra mondiale”

Domenica 19 dicembre dalle ore 17 Natale a Porta Marina e al Castello di Montefiore; alle ore 18 all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia concerto della pianista Ottavia Maria Maceratini e alla stessa ora in Piazza Giacomo Leopardi, esibizione del Corpo bandistico del Comune di Recanati. L’intera giornata sarà animata nel centro storico dai mercatini di artigianato e hobbistica, mercatino del baratto e dalle Piazzette dei Mestieri e dei Sapori con i laboratori di cucina per bambini e dal Gioco delle Soprese. Nel salone del popolo a cura della Cosmari appuntamento con “Laboratori del Riuso” e con “L’Albero di Natale con Riciclo”

Domenica 26 dicembre in centro mercatini di artigianato e il Natale al Castello di Montefiore con Il Castello di Babbo Natale, il presepe meccanizzato e i mercatini.

Venerdì 31 dicembre grande festa di San Silvestro per un fine anno insieme in piazza Giacomo Leopardi.

Domenica 2 gennaio in centro storico mercatini di artigianato e il Gioco delle Sorprese e al Castello di Montefiore Il Castello di Babbo Natale con il presepe meccanizzato e i mercatini.

Dal 3 al 9 gennaio nell’ atrio comunale Mostra Fotografica di Luca Coppari.

Giovedì 6 gennaio Natale al Castello di Montefiore con Il Castello di Babbo Natale, il presepe meccanizzato e i mercatini e alle ore 17 arriva la Befana in piazza Giacomo Leopardi con feste e animazione.