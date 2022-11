“Daniele Silvestri – Teatri 2022” approda a Senigallia

Domani, martedì 22 novembre, al Teatro La Fenice; biglietti sui circuiti TicketOne e Ciaotickets, ultimi al botteghino del teatro prima del concerto

SENIGALLIA – Daniele Silvestri, fedele all’originalità che contraddistingue ogni suo progetto, in attesa dell’uscita del prossimo album, ha deciso di non lasciare a casa il disco in lavorazione ma di portarlo in scena con il tour “Daniele Silvestri – Teatri 2022”, costruendolo sul palco insieme al pubblico.

“Non solo eseguiremo dei brani inediti – annuncia l’artista sui social – ma li scriveremo, riscriveremo, cambieremo e improvviseremo in ogni singola data sotto gli occhi di tutti quelli che verranno a vederci. Spettatori inevitabilmente partecipi – volenti o nolenti – di questa parte sperimentale e creativa dello spettacolo. Il resto…il modo e la forma…i contenuti stessi…li lascio per ora alla vostra immaginazione”.

Così, in maniera del tutto eccezionale, l’artista porterà sul palco il suo processo creativo, collettivizzandolo e condividendolo con il suo pubblico, che diventerà spettatore non solo di un concerto ma proprio della costruzione di nuova musica.

L’appuntamento nelle Marche con il live di Daniele Silvestri è al Teatro La Fenice di Senigallia per domani, martedì 22 novembre, alle 21.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore numerato 51,75 – secondo settore numerato 46,00 – terzo settore numerato 40,25 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 19, al botteghino del teatro.

Info: 085.9047726 www.besteventi.it