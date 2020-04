Coronavirus nelle Marche, i dati aggiornati del 26 aprile 2020

Il numero di dimessi o guariti sale a 1924;i ricoveri ammontano a 726,i contagiati ancora in isolamento domiciliare sono 2.582

ANCONA – Da Marchenews24.it l’aggiornamento che il Gores ( il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) ha fornito ,oggi, 26 aprile 2020,alle ore 12.00, sui dati relativi alla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

Sale a 1924 (ieri 1912) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani, nelle ultime 24 ore, nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

726 sono i ricoverati (ieri erano 747) ,di cui 58 in terapia intensiva (come ieri ) ,147 in semi-intensiva (ieri 151) ,area post-critica 225 (come ieri ) ; i pazienti in reparti non intensivi sono 296 (ieri 313).

I casi riscontrati positivi ai test sono 6111 su 35107 casi diagnosticati, di cui 2582 isolati in casa.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 8132 (3.497 con sintomi e 4.635 asintomatici) .In isolamento in casa 1207 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 1796 ( ieri 1789) si riferiscono alla provincia di Ancona, 2428 (ieri 2411) a quella di Pesaro-Urbino ,la più colpita, 998 (ieri 985) alla provincia di Macerata,423 (ieri 416) a quella di Fermo, 279 (ieri 276) a quella di Ascoli Piceno .Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 187 (ieri 181) casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia ad oggi 26 aprile