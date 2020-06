Coronavirus Marche, dati del 21 giugno: 3 nuovi casi all’Hotel House

Nessun caso positivo riscontrato invece,nelle ultime 24 ore, nel percorso nuove diagnosi su 688 tamponi

ANCONA – Oggi,domenica 21 giugno 2020, i risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: su un totale di 688 nel percorso nuove diagnosi effettuate non sono stati riscontrati nuovi casi positivi come ieri. 3 positivi invece nel percorso Hotel House.

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 e ha precisato : “Oggi sono stati processati in totale 1309 tamponi, di cui 688 nel percorso nuove diagnosi, 433 nel percorso guariti e 188 nel percorso Hotel House. Oggi i positivi sono 0 nel percorso nuove diagnosi e 3 nel percorso Hotel House.”

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 6768 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 77465 campioni testati totali.

L’ospedale Marche Nord di Pesaro dal 20 giugno è Covid Free

L’ultimo paziente ricoverato nel reparto di malattie infettive è risultato negativo al tampone.

Ceriscioli:”Questa è una giornata che aspettavamo e che vogliamo dedicare a tutti i medici, agli infermieri e agli operatori che hanno lavorato in queste lunghe e difficili settimane”.

Nuovo numero verde Coronavirus

Da lunedì 15 giugno il numero verde Covid-19 delle Marche non è più presidiato da operatori sanitari.

Si può usare il numero verde 1500, attivo tutti i giorni h24.

Per informazioni sanitarie: contatta il tuo medico curante o la guardia medica.

Per informazioni non sanitarie: chiama la sala operativa della Protezione civile allo 071 806 4163 – 4164.

L’8 giugno è partita ufficialmente la sperimentazione nelle Marche di App Immuni.

Il 16 giugno la Regione ha comunicato che si è attivata nelle Marche App Immuni

Due cittadini della regione risultano essere contatti di casi positivi. Si tratta di una persona residente nella provincia di Ascoli Piceno e di una persona residente nella provincia di Macerata. In entrambi i casi il medico di famiglia e il dipartimento di prevenzione hanno eseguito la procedura di registrazione per via telematica e svolto le procedure di analisi epidemiologica. Le due persone saranno quindi sottoposte a tampone per verificare l’eventuale contagio.

Attiva la Piattaforma 210 grazie alla quale cittadini, imprese e professionisti potranno presentare le domande on line per i contributi a fondo perduto di sostegno dopo l’emergenza Covid.

Dal 17 giugno 2020 è attiva la piattaforma 210, relativa alla manovra da 210 milioni di euro della Regione Marche a favore di imprese e famiglie nel post emergenza Coronavirus. Si possono caricare on line le domande per ricevere i contributi a fondo perduto stanziati dalla Regione nella Misura 1, riservata alle imprese e agli operatori del turismo.

“Siamo dunque operativi – afferma il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – per dare rapidamente un contributo a chi è ripartito dopo la difficile fase legata alla pandemia e via via nelle prossime ore e nei prossimi giorni sarà possibile caricare le domande per tutte le misure previste. L’obiettivo è rendere agevole l’accesso alle risorse con strumenti rapidi e di aiuto per il rilancio dell’economia della nostra regione”.

Sul canale Telegram della Regione Marche sono fornite tutte le informazioni e istruzioni in tempo reale, con una modalità agile e veloce .Cercando le notizie con il titolo “Piattaforma 210” si possono conoscere i tempi di apertura della piattaforma per le diverse misure, gli importi, i beneficiari e le modalità di presentazione delle domande.