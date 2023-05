Città di Macerata in Festa, il 3 e 4 giugno la seconda edizione

MACERATA – Lunedì scorso è stato presentato il programma completo di Macerata Città in Festa – II Edizione che si svolgerà in città sabato 3 e domenica 4 giugno 2023. All’interno della manifestazione, che prevede oltre dieci eventi, si svolgerà anche la cerimonia istituzionale della firma del patto di gemellaggio tra la città di Macerata e di Lanciano – prevista per sabato 3 giugno, alle ore 10:30, presso il cortile di Palazzo Buonaccorsi – alla presenza dei sindaci Sandro Parcaroli e Filippo Paolini e dei presidenti dei rispettivi consigli comunali Francesco Luciani e Gemma Sciarretta.

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, gli assessori Laura Laviano, Riccardo Sacchi e Andrea Marchiori.

“Obiettivo dell’Amministrazione è il rafforzamento del dialogo tra cittadini allo scopo di favorire l’emergere della cittadinanza attiva e partecipativa anche con altri comuni e città – ha spiegato Luciani-. Macerata e Lanciano hanno accolto positivamente la volontà di valorizzare e favorire uno scambio di esperienze sotto gli aspetti fieristici, culturali, religiosi e tradizionali. Macerata ha celebrato poco fa il 70° anniversario della consacrazione della città alla Madonna della Misericordia mentre a Lanciano si verificò il primo miracolo eucaristico che la chiesa cattolica ricordi. Per Lanciano, come per Macerata, la consacrazione a Maria ha contribuito nei secoli a consolidare i valori cristiani delle due città”. A questo si aggiunge “la vocazione fieristica dato che a Lanciano si svolge ogni anno la Fiera Nazionale dell’Agricoltura e Macerata vanta da 35 anni la Rassegna Agricola del Centro Italia (RACI) – ha proseguito Luciani -. E poi ancora le feste patronali: la Fiera di Sant’Egidio e la Festa di San Giuliano. La prima è chiamata anche festa del giocattolo dato che gli ambulanti vendono piccoli manufatti destinati ai bambini mentre a San Giuliano è sempre presente la bancarella dei fischietti in terracotta. Infine, il fatto che le due scuole civiche di musica, la Scodanibbio di Macerata e la Fenaroli di Lanciano hanno firmato un patto di collaborazione”.

Il programma di Città di Macerata in Festa – II Edizione prevede i concerti delle due scuole civiche, le danze ottocentesche, la musica dei corpi bandistici a Sforzacosta, Piediripa e Villa Potenza, lo spettacolo del Mastro Giurato con gli sbandieratori, la sfilata di moda, la mostra mariana, il concerto dell’Orchestra Fiati Insieme per gli Altri oltre allo scambio di gagliardetti tra le Pro loco di Macerata e di Lanciano e momenti musicali, folkloristici ed enogastronomici.

Tra gli appuntamenti è previsto anche l’Aperitivo Macerata “che abbiamo ideato lo scorso anno, in collaborazione con Tipicità, e che ha l’obiettivo di far crescere i nostri operatori sotto il profilo dell’accoglienza e promuovere i prodotti locali del territorio che hanno grandissime potenzialità – ha aggiunto la Laviano -. Ai dieci locali che hanno preso parte all’iniziativa sarà offerto anche un pomeriggio di formazione per migliorare l’aspetto, appunto, dell’accoglienza”.

“Andremo a vivere una festa di popolo – ha continuato Sacchi – connotata da tradizione, musica ed enogastronomia e che mette insieme tutta la città nell’ottica del gemellaggio che ci auguriamo sia fruttuoso dal punto di vista delle tante collaborazioni. Come assessorato allo Sport, il 4 giugno, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, vivremo un momento di inclusione e aggregazione presso il campo Elia Longarini di Villa Potenza dove ragazze e ragazzi di sei associazioni sportive della città si riuniranno per far conoscere le loro attività”.

In conclusione, dopo il ringraziamento unanime al presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, a tutti i protagonisti della manifestazione e a tutti gli Uffici comunali che hanno collaborato alla realizzazione della seconda edizione di Città di Macerata in Festa, l’assessore Marchiori ha sottolineato che la città si prepara a vivere “un appuntamento che, dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di ampliare e innovare dando all’evento un valore aggiunto con appuntamenti nuovi e diversificati che coinvolgono tante location e molte realtà del territorio”.

IL PROGRAMMA:

SABATO 3 GIUGNO

ORE 16 | ANTICHI FORNI

MOSTRA MARIANA MACERATA CIVITAS MARIAE

a cura dell’Istituto San Giuseppe di Macerata

ORE 17 | PIAZZA DELLA LIBERTÀ

CONCERTO SCUOLE CIVICHE DI MUSICA

Scuola Civica di Musica “Fedele Fenaroli” di Lanciano

Scuola Civica di Musica “Stefano Scodanibbio” di Macerata

ORE 19 | CORTILE PALAZZO BUONACCORSI

DANZE OTTOCENTESCHE GRAN BALLO OTTOCENTESCO

su musiche dei Maestri Strauss e Verdi

A cura dell’Accademia Danze Ottocentesche

ORE 22 | PIAZZA DELLA LIBERTÀ

ROUTE 77 in concerto

DOMENICA 4 GIUGNO

ORE 12 | Sagrato chiese delle frazioni di SFORZACOSTA | PIEDIRIPA | VILLA POTENZA

BANDE MUSICALI

ORE 17 | PIAZZA DELLA LIBERTÀ

SFILATA PER LE VIE DEL CENTRO STORICO

LI PISTACOPPI Città di Macerata

SBANDIERATORI Città di Lanciano

MASTRO GIURATO Città di Lanciano

ORE 17 | Campo da Rugby “Elia Longarini” VILLA POTENZA

Giornata Nazionale dello Sport | FESTA DELLO SPORT

ORE 19 | PIAZZA DELLA LIBERTÀ

SCAMBIO DEI GALIARDETTI

Tra le Pro Loco di Macerata e di Lanciano

PREMIAZIONE “APERITIVO CITTÀ DI MACERATA 2023”

A cura di Tipicità

ORE 19.30 | PIAZZA VITTORIO VENETO

ORCHESTRA FIATI INSIEME PER GLI ALTRI

ORE 21 | PIAZZA MAZZINI

SFILATA DI MODA BLU MARE

2 e 3 GIUGNO

Aperitivo Macerata nei locali del circuito 2023

STAND CENTRO ITALIANO FEMMINILE

VENDITA DI CAMPANELLE E FISCHIETTI DELLA TRADIZIONE

DELLE CITTÀ MACERATA E LANCIANO