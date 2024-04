Cerreto d’Esi, ricostruzione: approvato il progetto per Santa Maria della Porta

ROMA – La conferenza dei servizi permanente ha approvato il progetto per la riparazione con interventi locali della Chiesa di Santa Maria della Porta, per un valore di circa 234mila euro, a Cerreto D’Esi in provincia di Ancona.

“La Chiesa di Santa Maria della Porta è un luogo di culto che vogliamo restituire alla comunità di Cerreto D’Esi – dichiara Guido Castelli, Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 – Ringrazio il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Ufficio speciale ricostruzione e l’arcivescovo Francesco Massara per la grande collaborazione che ci sta consentendo di accelerare la ricostruzione delle chiese del territorio”.

La chiesa, risalente originariamente al XIII secolo e ricostruita nei primi anni del XVIII secolo, ha subito danni in seguito agli eventi sismici, con lesioni sulla muratura portante, danni sulle stuccature della trabeazione e sull’intradosso della volta, oltre a fenomeni di distacco degli intonaci. Il progetto prevede interventi mirati a ripristinare l’integrità e a ridurre la vulnerabilità strutturale dell’edificio.