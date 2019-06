Carabinieri: nelle Marche -5% reati ma +9,8% arresti

ANCONA – Meno reati perseguiti (40.689; -5,12%) ma più arresti (1.555; +9,82%) e denunce (12.278; +8%) dai carabinieri della Legione Marche nel periodo compreso tra il primo giugno 2018 e il 31 maggio.

Sono alcuni dei dati pubblicati in occasione del 205° anniversario dalla fondazione dell’Arma festeggiato ad Ancona con l’intervento del comandante regionale gen. b. Fernando Nazzaro. I carabinieri si sono occupati di indagare su cinque dei sei omicidi avvenuti nella regione, individuando gli autori. Si sono registrate 171 rapine (-15%), 15.513 furti (-16%), 131 estorsioni, e 3.480 truffe.

Alta l’operatività anti-droga: 993 denunce, 256 arresti, sequestri di stupefacenti per oltre 182 kg. Intensa anche l’attività dei Forestali: tra il primo maggio 2018 e l’aprile scorso accertati 472 illeciti penali e denunciate 558 persone; oltre 50mila i controlli per la prevenzione e repressione reati in danno all’ambiente e 2.079 gli illeciti amministrativi contestati per sanzioni totali oltre 1,8 milioni di euro.