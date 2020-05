Cantine Aperte Insieme, il 30 e il 31 maggio l’edizione speciale virtuale

Il Movimento Turismo del Vino annuncia l’edizione speciale dell’evento più amato dagli enoturisti. Appuntamento sabato 30 maggio alle 19 per il brindisi in diretta più grande d’Italia

MARCHE – A causa dell’emergenza Coronavirus quest’anno Cantine Aperte non si potrà svolgere nella modalità che tutti conosciamo.Per questo motivo il Movimento Turismo del Vino (MTV), l’associazione nazionale che raccoglie oltre 800 cantine italiane,ha dato vita all’edizione speciale #CantineAperteInsieme, che sarà l’occasione per restare accanto ai winelovers e lanciare i prossimi appuntamenti di Cantine Aperte nell’autunno 2020.

Il weekend del 30-31 maggio l’evento più amato dagli enoturisti che da oltre 25 anni porta alla scoperta dell’Italia del vino diventa online, smart e social, in attesa accogliere nuovamente i turisti in cantina. Il taglio del nastro virtuale sarà sabato 30 maggio alle ore 19, per il più grande brindisi online d’Italia, in cui le oltre 800 cantine associate a MTV si augureranno la ripartenza delle attività enoturistiche alla vigilia della possibile riapertura delle regioni.

«A seguito della crisi pandemica il turismo all’aria aperta sarà la forma più sicura e responsabile di turismo sia per quanto riguarda il pericolo di contagi, sia per la possibilità di lavorare su prenotazione con piccoli gruppi di persone – commenta Nicola D’Auria, presidente Movimento Turismo del Vino –. Le nostre cantine hanno aderito con entusiasmo a #CantineAperteInsieme, perché abbiamo tutti bisogno di tornare a raccontare le nostre belle vigne e le nostre storie con un calice di vino in mano.

Invitiamo quindi il presidente Conte e tutti gli enoturisti d’Italia ad acquistare una bottiglia del territorio e a brindare insieme alle nostre cantine per la ripartenza di un settore per cui siamo ammirati e riconosciuti in tutto il mondo, che siamo convinti possa fare scuola per la ripresa delle attività turistiche»

L’evento arriverà quindi direttamente a casa grazie alla collaborazione con la piattaforma iorestoacasa.delivery, che permetterà ai winelovers di degustare i loro vini preferiti. La piattaforma è un progetto senza fini di lucro nato per aiutare a ridurre il più possibile gli spostamenti e permettere alle realtà produttive di raggiungere i propri clienti: le cantine socie di Movimento Turismo del Vino potranno spedire i propri vini e i propri pacchetti esperienziali direttamente a casa o attendere gli enoturisti che si prenoteranno per l’asporto.

#CantineAperteInsieme è anche una campagna social che unirà le cantine e i partecipanti nella condivisione di foto e video della loro esperienza: in tutta Italia le cantine del Movimento Turismo del Vino si riuniranno virtualmente per un grande weekend online con degustazioni in diretta e brindisi social, per far sentire la vicinanza del Movimento agli enoappassionati e poterli accogliere al meglio in cantina nel prossimo futuro, accoglienza che rimane lo scopo e la missione dell’associazione.

LE CANTINE E LE INIZIATIVE DELLA REGIONE MARCHE PER #CANTINEAPERTEINSIEME

Borgo Paglianetto

Loc. Pagliano, 393 | 62024 Matelica (MC)

www.borgopaglianetto.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

TERRAVIGNATA – Verdicchio di Matelica doc bio 2018

PETRARA – Verdicchio di Matelica doc bio 2019

ERGON – Verdicchio di Matelica doc bio 2018

VERTIS – Verdicchio di Matelica doc 2018

JERA – Verdicchio di Matelica docg riserva 2015

TERRAVIGNATA ROSSO – Igt Marche rosso 2017

ERGON ROSSO – Igt Marche rosso 2015

MATESIS – Igt Marche rosso 2016

Iniziative social

VENERDì 22 MAGGIO ore 18: degustazione live anteprima nuova annata VERTIS ’18 in diretta facebook sulla nostra pagina @borgo paglianetto

SABATO 30 MAGGIO ore 19: video di presentazione azienda (non diretta) , vigne e nuove vini annata 2019 su nostre pagine facebook e instagram@borgopaglianetto

Vignamato

Via Battinebbia, 4

SAN PAOLO DI JESI (AN) | 0731779197 info@vignamato.com

Prodotti su iorestoacasa.delivery

VALLE DELLE LAME Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico 2019

VERSIANO Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore 2019

VERSUS Igt Marche Bianco Incrocio Bruni 54 2019

AMBROSIA Docg Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico 2016

ROSOLACCIO Esino Rosso Doc 2018

LACRIMA di Morro d’Alba Doc 2019

CAMPALLIANO Igt Marche Rosso 2018

VI’ DE VISCIOLA Bevanda aromatizzata a base di vino e visciole

ALE ROSE’ Spumante Brut Rosé

ALE Spumante Brut

Vini Venturi

Contrada Case Nuove 2, Castelleone Di Suasa Ancona (AN)

CAP: 60010 www.viniventuri.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

SAN MARTINO

QUDI’

QUDI’ RISERVA

QUDI’ MAGNUM

DESIDERIO

ATANASIO

BALSAMINO

SQUARCIAFICO

LEREDE

Con un acquisto di vino superiore a 50 euro potrai avere uno sconto del 10% o una degustazione omaggio in cantina

Merenda e degustazione di vini in terrazza con vista delle splendide colline marchigiane (15 euro a persona)

Verticale di annate del pluripremiato Verdicchio QUDI’ (20 euro a persona – minimo 8 persone)

Le promozioni acquistate nei due giorni dell’iniziativa avranno validità fino ad aprile 2021.

Iniziative social

Il 30 e 31 maggio ore 15.00 non perderti il tour virtuale con le dirette Facebook Roberto Venturi e Instagram #viniventuri.

Le Vigne di Clementina Fabi

C.DA FRANILE,3

MONTEDINOVE (AP) | 3387463441 info@levignediclementinafabi.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

SCATOLA DA 3 BOTTIGLIE OFFIDA PECORINO DOCG BIO CERI’ 2018

SCATOLA DA 3 BOTTIGLIE ROSSO PICENO DOC CERI’ BIO 2017

SCATOLA DA 3 BOTTIGLIE ROSSO PICENO SUPERIORE DOC CERI’ BIO 2017

SCATOLA DA 3 BOTTIGLIE SPUMANTE TERRE DI OFFIDA PASSERINA DOC BIO

SCATOLA DA 3 BOTTIGLIE OFFIDA PECORINO DOCG “2OOLT” BIO

DA 3 BOTTIGLIE SPUMANTE PASSERINA

SCATOLA DA 3 BOTTIGLIE MARCHE ROSSO IGT “CENTOLITRI” CERì 2011

DEGUSTAZIONE 3 VINI (accompagnati da bruschette, formaggi e salumi tipici) PER 2 PERSONE CON VISITA IN VIGNA E IN CANTINA

12 BOTTIGLIE DI OFFIDA PECORINO DOCG BIO CERI’ 2018 PIU’ DEGUSTAZIONE 3 VINI (accompagnati da bruschette, formaggi e salumi tipici) PRESSO LA NOSTRA CANTINA PER 2 PERSONE

SOGGIORNO DI 2 NOTTI PER 2 PERSONE PRESSO IL NOSTRO AGRITURISMO ANNESSO ALLA CANTINA (con colazione inclusa) DURANTE IL PERIODO DELLA VENDEMMIA CON POSSIBILITA’ DI VISITA IN CANTINA E IN VIGNA. IN OMAGGIO UNA DEGUSTAZIONE DI 3 VINI (accompagnati da bruschette, formaggi e salumi tipici) PRESSO LA NOSTRA SALA DEGUSTAZIONE PER 2 PERSONE

Guerrieri

Via San Filippo, 24 PIAGGE (PU)

0721890152 info@aziendaguerrieri.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Celso Bianchello del Metauro Superiore

Guerriero Bianco Marche Bianco

Galileo Colli Pesaresi Sangiovese DOC Riserva

Guerriero Nero Marche Rosso IGT

Possibilità di Degustazione presso la nostra Azienda

Tenuta di Tavignano

Loc. Tavignano CINGOLI (MC)

0733617303 tavignano@libero.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Misco Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore

Villa Torre Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore

Cervidoni rosso piceno doc

Libenter Rosso Piceno DOC

Il Pestifero Marche IGP BIANCO FRIZZANTE sur lie

La Vergine Marche IGP BIANCO

Rosato Marche IGP ROSATO

Pacchetti:

Tavignano Experience: Le varie sfaccettature del verdicchio. Il pestifero, Villa Torre, Misco e La Vergine

Misco Riserva – Vintage Collection annata 2016-2014-2013

Tavignano Wine Tour – visita cantina,barricaia, degustazione vini e prodotti tipici

Vallerosa Bonci

Via Torre, 15/17 CUPRAMONTANA (AN)

0731789129 info@vallerosa-bonci.com

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore San Michele 2017

Castelli di Jesi Doc Classico Riserva Pietrone 2013

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Manciano 2018

Spumante Brut Verdicchio Metodo Classico Millesimato Giuseppe Bonci 2012

Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Vale 2018

Iniziative social

SABATO 30 MAGGIO ore 10:30 Facebook e Instagram: video di presentazione dell’azienda (non diretta)

Terre di San Ginesio

Via Val Di Fiastra 13, Ripe San Ginesio (MC)

CAP: 62020 www.terredisanginesio.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Carpentano – San Ginesio Rosso DOP

Bertonaia – Marche IGP

Brugiano – Rosso Piceno DOC

Passerina – Marche IGP

Arenario – Marche IGP

Ribona – Colli Maceratesi Spumante Brut DOC

Vernà – San Ginesio Spumante Dolce DOC

Vernanera – San Ginesio Spumante Secco DOC

Picenum – Vino Cotto prodotto tradizionale regione Marche

Picenum Anno Decimo – Vino Cotto

Morelli

Viale Romagna, Fano (PU)

CAP: 61032 www.claudiomorelli.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Cantine Mariotti

Via Delle Cave 3, Montemaggiore Al Metauro (PU)

CAP: 61030 http://www.cantinemariotti.it/

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Vigna degli Estensi

Strada Della Martuccia 213/A Loc. Roncitelli, Senigallia (AN)

CAP: 60019 www.vignadegliestensi.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Fattoria Le Terrazze

Via Del Musone 4, Numana (AN)

CAP: 60026 www.fattorialeterrazze.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Rosso Conero IGT Chardonnay Spumante Metodo Classico

Bisci

Via Fogliano 120, Matelica (MC)

CAP: 60043 www.bisci.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Verdicchio di Matelica “Bio” 2019

Madonnabruna

Contrada Camera Di Fermo, Fermo (FM)

CAP: 63900 www.madonnabruna.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Passerina Igt “Fiorigialli”

Passerina igt “Rivafiorita”

Pecorino Doc “Maree”

Rosso Piceno DOC “Cugnolo”

Maraviglia

Via Pianne, Matelica (MC)

CAP: 62024 http://www.vinimaraviglia.com/index.html

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Alarico

Bosco

Melodia

Archè

Onorio

Grappoli d’Oro

Colonnara

Via Mandriole 2, Cupramontana (AN)

CAP: 60034 www.colonnara.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

CUPRESE

TUFICO

PASSERINA

TORNAMAGNO

LACRIMA

CUVEE TRADITION

LUIGI GHISLIERI

UBALDO ROSI

VISITA E DEGUST. IN CANTINA X 2 PERSONE

Visita guidata alla suggestiva cantina di invecchiamento con degustazione di vini e prodotti tipici del territorio

Spedizione gratuita da 50€ in tutta Italia

Mancini

Via Pianello 5, Maiolati Spontini (AN)

CAP: 60030 www.manciniwines.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Mancinelli

Via Roma 62, Morro D’alba (AN)

CAP: 60030 www.mancinellivini.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Cantina Bruscia

Strada Cerasa, San Costanzo (PU) CAP: 61039

www.brusciashop.com

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Cantina Sant’Isidoro

Viale Vittorio Veneto, Civitanova Marche (MC)

CAP: 62012 www.cantinasantisidoro.it

Prodotti su iorestoacasa.delivery

Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

