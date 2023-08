Campionato 23-24, la Virtus Basket P.S.Giorgio parteciperà in Prima Divisione

Conferma dello sponsor storico, la B-Chem, azienda di Civitanova Marche del settore chimico

PORTO SAN GIORGIO – Confermata la partecipazione della Virtus Basket P.S.Giorgio al nuovo campionato di Prima Divisione per la stagione sportiva 23-24.

Il sodalizio sangiorgese ha preferito rimanere con il titolo conquistato sul campo di gioco per affrontare la prossima stagione nella nuova categoria.

La possibilità di partecipare alla nuova serie C unica che era stata messa a disposizione dalla Federazione Pallacanestro attraverso il ripescaggio e la trattativa per l’acquisto del titolo sportivo da Osimo per partecipare al campionato di serie B Interregionale non si sono concretizzate .

I motivi della decisione di non intraprendere avventure impegnative in serie B, sono da ricercare alla scarso interesse dimostrato dal territorio nei confronti di questa impresa, mentre per quanto riguarda la mancata richiesta di ripescaggio in serie C è stata determinante la formula del campionato, che ancora in fase di riforma avrebbe previsto 18 squadre a girone unico e le 7 retrocessioni, sono sembrate troppe impegnative e ingiustificate in questo periodo.

L’aumento dei costi di gestione e le incertezze sull’impatto della riforma dello sport, potrebbero pregiudicare prospettive future.

Si riparte quindi con entusiasmo in questo nuovo campionato e con l’iscrizione all’importante campionato giovanile nazionale Under 17 di eccellenza, con la importante notizia della conferma dello sponsor storico, la B-Chem.

L’ azienda di Civitanova Marche con 3 stabilimenti produttivi e’ Leader internazionale nel settore chimico per la produzione di mastici per marmo , stucchi per carrozzeria ed adesivi a solvente per l’ industria della calzatura e pelletteria in costante sviluppo.

La B-CHEM da sempre vicina al mondo dello sport ha voluto legare ancora una volta il suo nome al sodalizio biancorosso.

La continuità e la qualità del lavoro svolto , la serietà e la corretta e prudente gestione economico-finanziaria sono i capisaldi del successo della società sportiva sangiorgese e della realtà imprenditoriale della B-CHEM.

La Virtus Basket P.S.Giorgio caldamente ringrazia la famiglia Bernardi che ha voluto confermare il suo apporto con grande spirito sportivo . Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le trattative concluse per i protagonisti del prossimo campionato.

(nella foto Il presidente Lanciotti Fabio con la famiglia Bernardi Beniamino , Maurizio e Cristina B-Chem)