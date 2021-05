Ascoli, Trofeo Born to Win: il 16 maggio gara per donne élite e juniores

ASCOLI PICENO – Dopo il gran successo dell’11 aprile scorso nella zona industriale di Civitanova Marche, giunge il momento di un’altra edizione del Trofeo Born to Win che richiama all’opera molte protagoniste del ciclismo femminile èlite e juniores.

L’organizzazione della Born to Win sta curando ogni minimo particolare per questa gara che anticipa l’appendice pomeridiana dedicata alla categoria under 23 ed élite maschile con il Trofeo Cicli Falgiani.

In gara sulle strade della zona industriale di Ascoli Piceno: partenza alle 10:00, 16 giri di un circuito di 6 chilometri cadauno con partenza da via del Commercio e passaggio della corsa sul raccordo Superiore e quindi verso Strada Salaria Inferiore, Strada Provinciale 88 Valditronto, Strada della Bonifica e ritorno a via del Commercio.

Un numero di adesioni notevole (150 le iscritte ad oggi tra cui le plurimedagliate azzurre Martina Fidanza e Rachele Barbieri) per questa manifestazione divenuta il polo di attrazione di tante belle realtà del ciclismo femminile a livello nazionale.