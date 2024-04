Ascoli Piceno, lavori Chiesa del Sacro Cuore: approvato il progetto

ROMA – La conferenza dei servizi permanente ha approvato il progetto per l’intervento locale della Chiesa del Sacro Cuore di Ascoli Piceno, per un valore di 461mila euro.

“Con l’approvazione di questo progetto, segniamo un altro passo avanti nel percorso di ricostruzione e salvaguardia del nostro patrimonio storico e culturale – ha dichiarato Guido Castelli, Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016. Sono sicuro che la comunità accoglierà favorevolmente l’approvazione del progetto per la Chiesa del Sacro Cuore. Un ringraziamento speciale va al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, all’Ufficio speciale ricostruzione, al sindaco Marco Fioravanti e all’arcivescovo Gianpiero Palmieri per il loro impegno instancabile a favore della ricostruzione”.

La chiesa del Sacro Cuore ha subito danni significativi a seguito del sisma, con lesioni verticali passanti e meccanismi di ribaltamento della facciata principale. Il progetto prevede un insieme di interventi mirati alla riparazione delle lesioni, al consolidamento delle strutture mediante iniezioni, al rinforzo e alla messa in sicurezza dell’edificio con l’uso di materiali e tecniche moderne che rispettano le esigenze di tutela architettonica e storico-artistica dell’edificio.