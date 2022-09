Ascoli Piceno, perfettamente funzionante il sistema di monitoraggio sismico

Dopo le scosse ad Ascoli Piceno del 22 settembre, il sistema di monitoraggio sismico curato dall’Univpm e dalla BMI srl, ha rilevato i dati e valutato immediatamente la salute dell’edificio garantendo la sicurezza per le persone

ASCOLI PICENO – Nella giornata di giovedì 22 settembre sono avvenute diverse scosse sismiche di magnitudo non trascurabile (circa 4 Mw) nel territorio ascolano e sono state registrate dal sistema di monitoraggio sismico che è stato installato dalla BMI, con la collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche, su alcuni edifici condominiali ad Ascoli Piceno. Il sistema si è rilevato perfettamente funzionante: in modo automatico ha registrato la scossa alla base dell’edificio e la risposta stessa dell’edificio in termini di accelerazioni in sommità della costruzione, inviando, pochi minuti dopo l’evento sismico, un report con i dati utili per eseguire una valutazione sullo stato di salute delle strutture.

Il report è stato inviato dal sistema di monitoraggio ai ricercatori dell’Università Politecnica, alla BMI e ai gestori dei condomini. Il monitoraggio sismico fornisce in tempi brevi un supporto al processo decisionale di un tecnico chiamato a valutare l’utilizzo in sicurezza della struttura dopo il sisma garantendo quindi anche la sicurezza degli occupanti.

“Il progetto è frutto di una collaborazione importante – afferma il rettore Prof. Gian Luca Gregori – che offre un monitoraggio capace di fornire informazioni di cui si ha bisogno per essere più consapevoli nelle decisioni da prendere”.

Il sistema di monitoraggio registra e analizza in automatico i segnali di accelerometri posizionati agli ultimi piani e alla base degli edifici, inviando, pochi minuti dopo un evento sismico, un report utile per le valutazioni sullo stato di salute delle strutture. Inoltre, è in grado di monitorare nel tempo lo stato di salute degli edifici attraverso l’identificazione giornaliera delle frequenze proprie della struttura.

L’accordo tra l’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura e la BMI srl è stato stipulato, quasi un anno fa, con il prof. Fabrizio Gara Responsabile Scientifico, allo scopo di sviluppare una ricerca su sistemi di monitoraggio dinamico e sismico per strutture e infrastrutture. L’obiettivo è non solo progettare sistemi sempre più efficienti ed economici, ma anche di promuoverne la diffusione sul territorio e valutarne le ricadute economiche e sociali per le comunità, come ad esempio la salute strutturale degli edifici, la prevenzione e il rilievo del danno, la prioritizzazione degli interventi e la gestione dell’emergenza post-sisma.

Terremoto nelle Marche: due scosse di magnitudo 3.9 e 3.6 avvenute il 22/09/2022 verso le ore 12:25 con epicentro nei pressi di Folignano (AP). I sistemi di monitoraggio dinamico installati su edifici condominiali siti ad Ascoli Piceno, hanno rilevato le due scosse, registrando alla base e in sommità degli edifici accelerazioni per la prima e la seconda scossa, ritenute sotto soglia di attenzione per le strutture monitorate.