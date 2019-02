Ascoli, nuovo corso gratuito di autodifesa per donne

Dal 4 marzo presso la palestra Yuki Club

ASCOLI PICENO – Da lunedì 4 marzo, presso la palestra Yuki Club in via delle azalee 5, dalle ore 20 alle 21, prenderà il via la quinta edizione del corso gratuito di autodifesa per donne. Si tratta di una iniziativa che dunque viene riproposta visto il successo delle precedenti edizioni alle quali hanno partecipato 76 donne di ogni età.

Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche e da Coop Alleanza 3.0, col sostegno del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, col patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi al responsabile del corso Emanuele Conti (3288777737).

Il corso si svolgerà ogni lunedì fino al 15 aprile. “Il nostro corso – dice proprio l’istruttore Emanuele Conti – è finalizzata a fornire alle partecipanti maggiore consapevolezza di sé, più fiducia nelle proprie capacità per la concreta possibilità di riuscire sfuggire ad un’aggressione. Le tecniche di autodifesa derivano dal Krav Maga”.

“Il corso di autodifesa – dice il vice presidente regionale U.S. Acli Giulio Lucidi – rientra nel programma annuale di attività dell’U.S. Acli Marche finalizzate a promuovere l’attività fisica tra i cittadini in applicazione del Piano regionale della prevenzione e ad utilizzare il movimento come farmaco naturale per contrastare l’insorgenza di malattie dovute alla vita sedentaria ed alla mancanza della pratica di sport”.