Ascoli, Corso di qualifica “Tecnico dell’orientamento” e “Counselor CNCP”

Il 25 novembre prossimo la presentazione on line

L’appuntamento è promosso da Simbiosofia, Centro di formazione e consulenza psicosociale

Una qualifica trasversale spendibile nel pubblico e nel privato, nel settore scolastico e nel settore aziendale cosi come nella libera professione. Utile a chi vuole conseguire una nuova qualifica o a chi desidera certificare competenze ed arricchire il valore della propria professione ed anche a chi è in cerca di orientamento allo stato puro, a chi vuole cambiare direzione, a chi tenta di collocarsi e ricollocarsi.

Corso autorizzato dalla Regione Marche, rilascia qualifica professionale in TECNICO DELL’ORIENTAMENTO con valore di atto pubblico, valida a livello nazionale e livello europeo EQF5.

Corso autorizzato dal MIUR e valido per la formazione del personale scolastico (direttiva 170/16)

Corso riconosciuto dal CNCP per l’iscrizione al Coordinamento Nazionale dei counselor professionisti e attestato di qualità e qualificazione secondo lo standard del Ministero dello sviluppo economico (MISE) ai sensi della L.4/.13

PER PARTECIPARE si deve compilare IL FORM: https://forms.gle/72aPn6mgBayPD5Gr6