A Fermo si è svolta l’iniziativa: “Gli appuntamenti della salute”

Organizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche APS per promuovere stili di vita corretti ha previsto una camminata e un laboratorio di cucina

FERMO – La promozione di stili di vita corretti è stata al centro dell’iniziativa “Gli appuntamenti della salute” che si è svolta a Marina Palmense, organizzata da Unione Sportiva Acli Marche APS, col patrocinio del Comune di Fermo.

Il movimento e l’alimentazione corretta, fatta magari a base di prodotti a chilometri zero e stagionali, sono stati al centro di una iniziativa che ha visto la partecipazione di cittadini provenienti dalle province di Macerata, Fermo ed Ascoli.

La mattinata è stata composta infatti da due tipologie di attività: ossia il movimento, con una camminata fino a Porto San Giorgio attraverso il nuovo ponte sull’Ete, e un laboratorio di cucina per una corretta alimentazione a base di prodotti locali, in particolare frutta e verdura, dunque a chilometro zero.

Il laboratorio di cucina è stato curato e ospitato da Cooperativa Da Sergio che ha sede in via Murri a Marina Palmense (vicino alla Farmacia) e che porta avanti un importante progetto di inclusione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.