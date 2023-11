“Appassimenti aperti”, il 12 e 19 novembre a Serrapetrona

Si potranno visitare le cantine con i caratteristici appassimenti grazie al servizio navetta assicurato dal Comune di Serrapetrona, ente organizzatore insieme all’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (Imt)

SERRAPETRONA (MC) – Doppio appuntamento nel maceratese per visitare gli appassimenti aperti: domenica 12 e 19 novembre torna l’evento annuale organizzato dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini per valorizzare il vitigno autoctono Vernaccia Nera. Degustazioni e visite in cantina per scoprire dal vivo l’arte dei sapori autentici. Molte le iniziative culturali in occasione dell’appuntamento annuale nel borgo medioevale.

“Appassimenti aperti” torna per la sua 16esima edizione a Serrapetrona, culla di una tradizione unica nel suo genere, capace di attrarre esperti e turisti da tutta Italia grazie alle preziose cantine-scrigno. Nelle domeniche 12 e 19 novembre nel maceratese l’evento, a partire dalle 11, si snoderà dalla piazza centrale, incastonata nel tipico panorama collinare marchigiano, alle singole cantine, alcune delle quali apriranno le porte ai propri appassimenti, vero cuore della manifestazione.

“Crediamo che il vino sia il vero locomotore del nostro territorio – spiega Alberto Mazzoni, direttore di Imt – per questo l’Istituto sostiene sempre di più tutti gli eventi caratterizzati dall’alleanza molto forte fra vino, gastronomia e turismo, in special modo nelle zone montane. Con ‘Appassimenti aperti’ il vino si conferma il fil rouge di qualità capace di superare le difficoltà degli imprenditori che decidono di investire in questi luoghi meravigliosi, che racchiudono i saperi dell’enogastronomia ma anche opere culturali realizzate con grande sforzo da parte delle istituzioni”.

Il borgo di Serratrona è custode degli appassimenti, ma anche e soprattutto dei saperi vitinivicoli che hanno permesso il riconoscimento delle due qualità espressione del vitigno: la Vernaccia di Serrapetrona docg, versione spumantizzata ottenuta dopo tre fermentazioni, e il Serrapetrona doc, vino fermo che con le sue sfumature speziate spicca per personalità.

Alberto Quacquarini, Colleluce, Fontezoppa, Podere sul lago, Serboni e Terre di Serrapetrona le aziende che vi aspettano con i loro stand di degustazione nella suggestiva piazza di Serrapetrona, carica dei primi colori autunnali. Sarà inoltre attivo un servizio di trasporto gratuito con 5 navette operative dalle 14 per visitare le cantine Quacquarini, Colleluce, Terre di Serrapetrona, Serboni e Podere sul lago, dove i produttori racconteranno tutta la passione che c’è dietro le due denominazioni.

Capace di appagare l’appassionato di enologia ed al contempo di accattivarsi la curiosità dei meno esperti, ‘Appassimenti Aperti’ vi permetterà di approfondire le particolarità di una produzione piccola e preziosa, di appena 70 ettari vitati, con i suoi articolati processi di lavorazione e una ricchezza sensoriale in piena scoperta, che ha fatto conoscere Serrapetrona oltre i confini nazionali. Grazie all’impareggiabile connubio fra vino e cucina, il turista potrà assaporare sapori genuini, l’atmosfera unica di un borgo dove il tempo sembra essersi fermato, il paesaggio incantato dei Monti Azzurri vestito dei colori autunnali e un patrimonio culturale tutto da scoprire. E entrambe le domeniche l’intrattenimento in piazza è assicurato per le famiglie: grandi e piccoli potranno lasciarsi incantare con giochi di prestigio e performance degli artisti di strada dalle 16 in poi.

Alto anche il profilo culturale: in occasione di ‘Appassimenti aperti’ a Serrapetrona sarà possibile visitare la Chiesa di San Francesco con il polittico di Lorenzo D’Alessandro, la chiesa di Santa Maria di Piazza con il deposito espositivo delle opere d’arte provenienti dal recupero effettuato presso le chiese dal sisma, mentre a Palazzo Claudi sarà possibile visitare la mostra ‘Claudio Claudi: un umanista del secolo breve’; all’interno dello stesso palazzo si terrà anche la mostra arte contemporanea curata da Marilena Spataro “Per bacco…. Vernaccia!!”: quindici le opere in esposizione fino al 26 novembre.

La manifestazione ‘Appassimenti Aperti’ è organizzata dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (Imt) nell’ambito del piano di promozione sostenuto dal Programma di Sviluppo rurale 2014 – 2022 (misura 3.2) della Regione Marche, in collaborazione con il Comune di Serrapetrona.

Appassimenti aperti 2023 – 16a edizione

Domenica 12 e domenica 19 novembre 2023 – Serrapetrona (Macerata)

Degustazioni in piazza dalle ore 11 alle 19

Servizio n. 5 navette per le visite in cantina attivo dalle ore 14

Facebook e Instagram: Appassimenti aperti

email: info@appassimentiaperti.it; info@comune.serrapetrona.mc.it