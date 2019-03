Anna Tatangelo, data zero del tour il 30 marzo a Castelraimondo

CASTELRAIMONDO (MC) – Ad aprile Anna Tatangelo tornerà in concerto con sei eventi speciali attraverso l’Italia in cui non mancheranno alcuni ospiti d’eccezione. Prima, però, ci sarà la data zero nelle Marche: appuntamento il 30 marzo a Castelraimondo,.

“La fortuna sia con me tour 2019” debutterà poi il 2 aprile a Roma (Largo Venue) e farà tappa il 4 aprile a Napoli (Common Ground), il 5 aprile a Conversano – BA (Casa delle Arti), il 10 aprile a Milano (Tunnel Club) con special guest Syria e Achille Lauro & Boss Doms, l’11 aprile a Torino (Hiroshima mon amour) e il 12 aprile a Roncade – TV (New Age).

La tournée, che proseguirà in estate, è prodotta da Massimo Levantini per 1 Day. I biglietti sono disponibili online sul circuito Ticketone e nelle prevendite abituali; Radio Subasio è partner ufficiale del tour, tutte le info su www.unoday.it.

Intanto sarà in radio a partire dal 22 marzo “Perdona”, il nuovo singolo di Anna che è contenuto nell’album “La fortuna sia con me”, uscito l’8 febbraio scorso: il brano arriva dopo “Le nostre anime di notte”, la canzone presentata da Anna all’ultimo Festival di Sanremo.

“Perdona”, scritta da Niccolò Verrienti, Giulia Capone e Carlo Verrienti, è un invito a mettere da parte l’orgoglio e a lasciarsi andare. Una canzone per ricordare che si può imparare anche da una delusione e che il cuore sa essere forte pur con qualche cicatrice in più.