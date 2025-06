Ancona, “Vite che parlano”: l’incontro di Fervicredo sulla Sicurezza

Venerdì 20 giugno, presso la Sala del Consiglio Comunale , l’incontro “Vite che parlano. Il Dovere, il Coraggio, la Fragilità umana” con ospiti Istituzionali e testimonianze

ANCONA – “Sicurezza vuol dire tate cose, è un Dovere e un Diritto che in entrambi i casi può comportare conseguenze pesantissime. Lo sanno bene, purtroppo, tutti coloro i quali sono rimasti Vittime per assolvere al Dovere di garantire quella sicurezza, o perchè il loro diritto non è stato garantito. In entrambi i casi il frutto di quelle esperienze ha il sapore amaro del dolore e della sofferenza, per colui che ha subito e per i suoi Familiari.

Un dolore dal quale deve nascere anzitutto una risposta forte di solidarietà e di vicinanza da parte della società, ma al tempo stesso una riflessione profonda per dargli il valore dell’esempio, per renderlo come un seme da cui possa germogliare la speranza. Ecco perché di queste storie di dolore, difficoltà e guerre quotidiane vogliamo continuare a parlare, perché raccontare e ricordare ci conducano alle risposte che la società cerca per migliorarsi”.

Queste le parole di Mirko Schio, Presidente della Fervicredo (Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere), in vista dell’incontro pubblico organizzato e dal titolo: “Vite che parlano. Il Dovere, il Coraggio, la Fragilità umana” che si terrà venerdì 20 giugno ad Ancona, a partire dalle ore 15.30 presso la Sala del Consiglio Comunale (Largo XXIV Maggio, 1), per parlare di “Sicurezza come Dovere e Diritto di una società in continua evoluzione”.

L’incontro, organizzato con il patrocinio del Comune di Ancona, ed il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio regionale delle Marche, sarà aperto e chiuso dalla splendida voce del cantante Luca Lattanzio, e comincerà con i saluti del Consigliere Regionale Marco Ausili, primo firmatario della Legge regionale 12/2022 Vittime del Dovere; di Paolo Petracca, Segretario Fervicredo; di Filippo Saltamartini, Vice Presidente e Assessore Regionale Marche; del Presidente della Fervicredo, Mirko Schio; del Vice Sindaco di Ancona, Giovanni Zinni.

Poi, moderati da Franco Maccari, V. Presidente nazionale della Fsp Polizia di Stato e Consigliere Nazionale Fervicredo, si susseguiranno gli interventi di: Marco Buschini, Istruttore per la formazione del personale, Vittima del Dovere della Polizia di Stato, autore del libro “Il prezzo del dovere – Eroi per un giorno, Vittime per sempre”; Franco Gabrielli, Professor of practice presso Università SDA Bocconi e già Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, autore del libro “Naufragi e nuovi approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione civile”; Marisa Manzini, Sostituto Procuratore presso la Procura generale di Catanzaro, autrice del libro “Fai silenzio ca parrasti assai”; Maria Marasco, Consigliere Nazionale Fervicredo, Vittima del Dovere della Polizia di Stato, autrice del libro “Ricchi di povertà”.