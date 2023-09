ANCONA – La MaSMo – Marche Smart Mobility S.r.l – Start-up Innovativa e Dimostratore Esperienziale sulla Smart Mobility di Ancona, anche quest’anno è lieta di presentare l’evento Ancona Electric Days del 15 e 16 settembre 2023, due giornate inserite all’interno del contesto della più ampia campagna di promozione e sensibilizzazione della Commissione Europea sulla mobilità urbana sostenibile: la European Mobility Week.

Ancona Electric Days, è iscritta come Mobility Action all’interno della Mobility Week Europea e mira a coinvolgere cittadini e stakeholder nel migliorare l’utilizzo e nel testare nuovi servizi di mobilità a emissioni zero e sistemi all’avanguardia di ricarica e/o prodotti, accessori e soluzioni professionali.

Nelle prima giornata (venerdì 15 settembre) si svolgerà il Green Mobility Talk presso la Sala Officine di MaSMo in via Berti 1 – Ancona, un momento di confronto aperto alla Comunità con ospiti ed esperti di mobilità sostenibile ed intelligente provenienti da realtà regionali, nazionali ed europee, che offrirà approfondimenti e visioni sui vantaggi della mobilità sostenibile e sui tanti progetti locali, nazionali ed internazionali.

Nella seconda giornata (sabato 16 settembre) avrà luogo l’Esposizione di mezzi elettrici e soluzioni di Ricarica in Piazza della Repubblica, di fronte al Teatro delle Muse, e Test drive di auto, monopattini e biciclette elettriche, con l’obiettivo di promuovere e di testare le potenzialità dei veicoli in località urbane. Formatori specializzati saranno a disposizione per accompagnare tutti gli iscritti alle prove di guida, con approfondimenti sulle modalità e vantaggi della mobilità sostenibile. L’evento è gratuito previa registrazione su Eventbrite al seguente link: https://lnkd.in/ed2zSk4c

La MaSMo è lieta di invitare gli organi stampa. Per Informazioni info@masmomobility.it