Ancona, Career Day Univpm 2019

Mercoledì 15 maggio nel Polo Monte Dago. Il numero delle aziende che partecipano è aumentato costantemente dal 2014 a oggi

ANCONA – Un’intera giornata in cui le aziende incontrano studenti, laureandi e laureati di tutte le facoltà dell’Univpm. Il Career Day Univpm si svolge mercoledì 15 maggio alla presenza di 116 aziende a partire dalle ore 9.00 nel Polo Monte Dago di Ancona. Gli studenti tramite il sito www.careerday.univpm.it nelle settimane precedenti hanno consultato le posizioni aperte delle aziende partecipanti per prepararsi ai colloqui di lavoro che si tengono dalle 9:00 alle 18:00.

Il numero delle aziende è aumentato costantemente dal 2014, si è passati da 33 imprese a 61 nel 2015, a 75 nel 2016 a 91 nel 2017, nel 2018 erano 100 e quest’anno 116. Un trend che mostra l’attenzione delle aziende alla ricerca di persone futuri collaboratori formati. Le aziende che partecipano non cercano solo ingegneri, figura che comunque rimane tra le più ricercate, da segnalare anche un aumento dell’interesse verso gli studenti e laureti in economia, a seguire Medicina Scienze e Agraria. Oltre ai colloqui individuali c’è la possibilità di assistere alle presentazioni aziendali in un’aula dedicata.

I numeri del Career Day 2019:

61 aziende marchigiane (52,6%) e 55 aziende nazionali ed internazionali (47,4%)

160 posizioni lavorative aperte

Studenti iscritti: 58,3% maschi, 41,7% femmine

Lauree più richieste in ordine decrescente: Ingegneria, Economia, Medicina, Scienze e Agraria

Eventi e servizi in programma

Ci sarà un corner dedicato Servizio di revisione Cv a cura di Unimpiego Confindustria S.r.l. dove i ragazzi avranno la possibilità di ricevere consigli utili sull’impostazione del loro CV. Ci sarà un corner per l’orientamento in uscita e presentazione servizio cv on dove l’ufficio Job Placement dell’Ateneo presenta i servizi e le attività rivolti agli studenti che si approcciano al mondo del lavoro. Ci sarà l’Area Working in Europe a cura di EUR.E.S., rete di servizi per la mobilità professionale in Europa. I ragazzi avranno la possibilità di conoscere le opportunità di lavoro e tirocinio nei paesi europei e di effettuare colloqui con i referenti dei paesi stessi. Ci sarà il corner AIESEC – Volontariato Internazionale ed Esperienze all’estero. AIESEC è un’organizzazione internazionale di giovani fra i 18 e i 30 anni che offre esperienze all’estero di volontariato e tirocinio. Ogni progetto è incentrato su una problematica globale (educazione, cambiamento climatico, ecc) ed allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, con cui collabora. Tale esperienza viene riconosciuta dall’UnivPM come tirocinio estero dando così l’opportunità di sviluppare le “soft skills” richieste oggi nel mondo del lavoro.

Il Corner della nuova associazione Alumni dell’Università Politecnica delle Marche nata per riunire i suoi laureati e diplomati, diplomati master, dottori di ricerca e diplomati delle Scuole di specializzazione dell’Università Politecnica delle Marche. L’obiettivo è quello di creare relazioni nuove tra ex studenti e Ateneo e tra ex studenti tra di loro, per creare una comunità universitaria attraverso iniziative di carattere professionale, culturale e sociale e per far rivivere il rapporto con l’Università sotto una nuova luce. Ci sarà spazio anche per formare gli studenti di oggi e aggiornare i laureati, favorire i collegamenti tra percorsi formativi e mondo imprenditoriale.

Inoltre sono in programma una serie di seminari denominati “how to do”, molto pratici per risolvere domande e dubbi dei ragazzi:

14.30 – 15.30 “Lavoro autonomo o impresa startup: come mettersi in proprio, apertura della P.IVA o costituzione di società” con Simone Ventura, Dottore commercialista

15.30 – 16.30 “Le tipologie dei contratti di lavoro e la busta paga” con Claudio Andreatini – Confindustria Ancona

16.30 – 17.30 “Le competenze del successo nel mondo del lavoro – Il progetto CO.S.M.O. e l’empowerment dei giovani” con Rosa Anna Rabini – Presidente Sezione di Ancona Riviera del Conero FIDAPA BPW Italy, Chiara Frontini – Referente Young Distretto Centro FIDAPA BPW Italy, Sofia Pugnaloni – Socia Young Sezione di Ancona Riviera del Conero FIDAPA BPW Italy