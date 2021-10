Acqualagna, Fiera Nazionale del Tartufo Bianco: la 56° edizione

Acqualagna torna a celebrare il re incontrastato della tavola nei giorni 24, 30, 31 ottobre e 1, 6, 7, 13, 14 novembre 2021. Moreno Cedroni riceverà il premio Ruscella d’oro.Nuovo format per la fiera nazionale

ACQUALAGNA (PU) – Nei giorni 24, 30, 31 ottobre e 1, 6, 7, 13, 14 novembre 2021 si svolgerà ad Acqualagna la 56° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco con un nuovo format, conforme alle regole anti-covid,che moltiplica l’esperienza del tartufo da vivere in più di 50 eventi tra cooking show, performance gastronomiche, premi e incontri culturali e spettacoli. Protagonisti celebri cuochi divenuti veri personaggi televisivi che qui trovano la location perfetta per esprimere il meglio di sé. Otto giorni all’insegna di una tradizione gastronomica secolare attraverso un itinerario del gusto che si snoda in alcuni luoghi simbolo della cittadina a partire da piazza Enrico Mattei, che sarà il fulcro del commercio del tartufo fresco e della Borsa del Tartufo con le quotazioni in tempo reale. A differenza degli anni passati, il tartufo non si gusterà più negli stand in piazza e in piedi, ma in una nuova e comoda area attrezzata.

Domenica 7 novembre il sindaco Luca Lisi conferirà la Ruscella d’Oro 2021, il prestigioso riconoscimento della Capitale del Tartufo, a Moreno Cedroni. Il riconoscimento nel corso degli anni è andato a personaggi dello sport, della cucina e del mondo dello spettacolo.

«Eccellenza italiana che racconta al mondo la passione, la creatività, intrecciando tradizione e innovazione in cucina, emozionando con sapori autentici che arrivano fino al cuore». Il Grand’Ordine della Ruscella d’Oro, riunito ad Acqualagna, in occasione della partenza della 56ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, ha deciso di conferire la Ruscella d’Oro 2021 a Moreno Cedroni (2 stelle Michelin), chef patron dei locali Madonnina del pescatore di Senigallia, il Clandestino di Portonovo e di Anikò di Senigallia, tra gli chef italiani più innovativi della cucina internazionale. Estro, creatività, curiosità, sperimentazione. Trentasette anni di storia e storie, di duro lavoro, ma anche di genialità, esperienze nuove, viaggi che vanno dalla tradizione all’inesplorato da raccontare, contraddistinguono la carriera dello chef marchigiano.

«È un riconoscimento di grande valore – afferma chef Moreno Cedroni – tanto più che nessuno è profeta in patria. La mia passione nell’abbinare il tartufo bianco di Acqualagna ai piatti di pesce e ai dolci è innegabile. Ho sempre creato ricette con questo fantastico tuber e il bello è che devi sempre aspettare un anno per poterlo riassaggiare. Il Tartufo bianco è un ingrediente magico. Non bisogna pensare che dove lo metti stia bene, ma può impreziosire alcuni piatti, come un normale purè, un pesce bianco e può stupire in pasticceria».

A conferire il prestigioso premio sarà il sindaco Luca Lisi: «Per noi la Ruscella d’Oro rappresenta sia la fatica con cui avviene l’attività del cavatore e sia il valore, l’importanza e la fama che ne deriva da un prodotto unico e prelibato come il tartufo. Per questo la coniamo in oro e abbiamo deciso di conferirla a quelle grandi personalità che con il loro operare hanno dato un contributo ad Acqualagna e ne hanno portato il nome nel mondo anche semplicemente con la loro celebre presenza nelle giornate di Fiera lasciando le tracce della propria popolarità in questo territorio. Moreno Cedroni è il simbolo dell’eccellenza. E’ lo chef a 2 stelle Michelin, brillante e creativo, che ha portato uno spirito avanguardista nella cucina italiana e le Marche nel mondo».

Tra le personalità premiate in passato ricordiamo: Mauro Uliassi, Igles Corelli, Gualtiero Marchesi, Alessandro Borghese, Gorgio Barchiesi in arte Giorgione e Oscar Farinetti.

Tra i più importanti appuntamenti del settore a livello internazionale, la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco può vantare un’offerta ampia e innovativa: all’eccellenza del tartufo (sia dal punto di vista commerciale che gastronomico) si uniscono le altre preziosità italiane attraverso un calendario ricco di eventi, performance gastronomiche e culturali, super ospiti del mondo dello spettacolo insieme ai Maestri che hanno fatto grande la cucina italiana che qui trovano la location perfetta per esprimere il meglio di sé.

Una Kermesse dal sapore unico, quello del celebre Tuber Magnatum Pico, e dai grandi numeri per un territorio che ha saputo distinguersi al mondo come distretto economico del prezioso tubero. Si contano duecentocinquanta tartufaie coltivate (di tartufo nero e una decina di tartufaie sperimentali controllate di Bianco pregiato), dodici punti vendita specifici di tartufo e dieci aziende che lo trasformano e lo commercializzano in tutto il mondo.

In queste giornate, Acqualagna invita i visitatori a immergersi in una tradizione secolare attraverso la grande mostra mercato, il salotto da gustare tra cooking show con chef stellati, esibizioni, sfide tra vip in cucina, spettacoli e degustazioni, percorsi, mostre, laboratori didattici e creativi per adulti e bambini, esperienze sensoriali, visive e olfattive insieme a momenti di grande passione nell’assaggio di un sapore unico, il più prezioso di questa terra.

Acqualagna, è un vero giacimento tartufigeno: detiene il primato italiano nella vendita del tartufo, patrimonio fondamentale dell’economia e della cultura gastronomia dell’area. Qui si concentrano, infatti, i due/terzi della produzione nazionale, destinati nei luoghi diversi del mondo.

Crescono qui ben quattro varietà, una per ogni stagione: il Tartufo Bianco (Tuber Magnatum Pico dall’ultima domenica di settembre al 31 dicembre), il Tartufo Nero Pregiato (Tuber Melanosporum Vitt dal 1° dicembre al 15 marzo), il Tartufo Bianchetto (Tuber Borchii Vitt dal 15 gennaio al 15 aprile), il Tartufo Nero Estivo (Tuber Aestivum Vitt dal 1° giugno al 31 agosto e dal 1°ottobre al 31 dicembre).

Con l’iscrizione gratuita al “Club Amici di Acqualagna Capitale del Tartufo”, si possono ricevere info e suggerimenti utili come il pratico “Ricettario del tartufo” oppure le quotazioni del mercato del Tartufo. Per essere sempre informati sui prezzi esiste, infatti, la Borsa del Tartufo online, unica in Italia e consultabile al sito del comune.

Info. Ufficio Turistico: Tel. 0721/796741 turismo@acqualagna.com