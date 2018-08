A Pergola Notte Verde e Serata Medievale

PERGOLA – Un tris di eventi spalmati in altrettante giornate: è il clou del ricco calendario di appuntamenti estivi promossi dall’amministrazione comunale in collaborazione con le principali associazioni locali. Dal 16 al 18 agosto la città dei Bronzi dorati ospiterà a Notte Verde, la Rievocazione storica del miracoloso arrivo delle spoglie dei Santi protettori e la tradizionale Fiera d’estate.

Si parte da uno dei borghi più affascinanti delle Marche. Il 16 agosto Montesecco di Pergola, con la riviera Adriatica che si scorge da uno dei più suggestivi balconi naturali, posto a 450 metri sul livello del mare, ospiterà la nona edizione della Notte Verde. L’evento è stato ideato dalla giunta Baldelli, per valorizzare questo storico borgo, ed è organizzato con il comitato dei cittadini di Montesecco. Fin dalla prima edizione questa notte dedicata la divertimento ha riscosso un enorme successo di pubblico sia per la bellezza del luogo che per la qualità e varietà del programma. Dalle 19 a tarda notte, nell’attesa dello scenografico spettacolo di fuochi d’artificio a suon di musica, la notte più verde dell’anno offrirà ai tanti turisti: animazione, musica per tutti i gusti, dall’orchestra spettacolo alla discoteca sotto le stelle, sfilate di moda e tanta ristorazione, con il gustoso pesce dell’Adriatico. Per l’occasione l’Asd Bike Therapy organizza la quarta edizione della “CicloPolverosa di Montesecco” per far conoscere il territorio e le sue eccellenze mediante escursioni in mountain bike attraverso i sentieri dei fitti boschi che circondano l’antia frazione della città dei Bronzi dorati.

Il 17 agosto invece ci si sposterà nel cuore della città per la decima edizione della Serata Medievale: Rievocazione storica dell’arrivo a Pergola delle spoglie dei Santi Secondo, Agabito e Giustina. La città riscopre le sue tradizioni medievali con cortei storici, combattimenti, campo d’armi, mercati e scena di vita medievale, spettacoli con gruppi storici prestigiosi. A cena apriranno le taverne medievali dove si degusteranno cibi rigorosamente medievali.

La manifestazione, che attira a Pergola migliaia di visitatori, proietterà i turisti nelle suggestive ed affascinanti tradizioni dell’epoca.

Ogni anno Pergola ospita alcuni tra i più importanti gruppi di rievocazione storica provenienti dalle più importanti città italiane: dalla Società Balestrieri di Gubbio che, con i suoi armati, rispetta a tutt’oggi le regole codificate di più 500 anni fa, alla Quintana di Ascoli Piceno che, con il suo imponente corteo e il suo incredibile gioco di colori e suoni, è capace di emozionare i tanti turisti presenti all’evento. Quest’anno a fianco dei maestosi buoi provenienti dalla sfilata di Piazza del Campo del Palio di Siena, i protagonisti saranno i figuranti di uno dei Palii più antichi d’Italia, quelli della Corte Ducale di Ferrara.

«Sono i due eventi clou del nostro ricco programma estivo – sottolinea il sindaco Francesco Baldelli – che abbiamo ideato ormai diversi anni fa per promuovere e valorizzare la città e le sue eccellenze. Due appuntamenti che, come la Fiera nazionale del Tartufo e la Cioccovisciola, rafforzano l’identità della nostra comunità e sostengono lo sviluppo turistico ed economico della città. I risultati raggiunti in questi anni sono stati davvero ottimi e siamo convinti, grazie anche alle prestigiose collaborazioni instaurate, che anche questa estate visitatori e turisti rimarranno colpiti dalla bellezza dei nostri scorci medievali e dalle particolari suggestioni che questi eventi sanno provocare in chi sceglie di viverli in prima persona».

Il 18 agosto è invece in programma la Fiera d’Estate giunta alla 28esima edizione. La tradizionale Fiera colorerà la città di espositori, iniziative e sapori.

Un tris d’eventi aspettando la 23esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola (7, 14, 21 ottobre) e la nona edizione della CioccoVisciola di Natale che si terrà l’8 e 9 dicembre.

PROGRAMMA:

-dalle ore 17.00 via Don Minzoni, mercati medievali e antichi mestieri a cura cura dell’Ass. Storica “Quelli del Ponte” di Ravenna;

-dalle ore 17.00 alle 23.00 in Piazza Leopardi

Animazione nell’Accampamento Militare a cura degli armati del Gruppo Storico “La Pandolfaccia” di Fano (PU);

-dalle ore 17.00 in Via Cavour

Falconieri, mostra Rapaci a cura di Strix Falcon di Ostra (An);

– dalle ore 17.00 in Piazza Ginevri, spazio dedicato ai bambini con giochi medievali, con tanti giochi tradizionali e storici;

-dalle ore 17.00 alle 19.00 in Piazza Mazzini

Prove di Tiro con l’Arco per tutti presenti a cura degli Arcieri del Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo (An);

-ore 17.30 Palazzo Comunale Pergola – Corteggio Storico

La Città di Pergola rappresentata dal suo gonfalone, con il Gruppo Storico di Pergola formato da nobili, dame e cavalieri, il Gruppo Storico Città di Corinaldo “Combusta Revixi”, il Gruppo Storico de “la Castellana” di Scapezzano di Senigallia, raggiungono il Duomo di Pergola;

-ore 17.45 Corteggio Storico Medievale lungo il Centro Storico

Il corteggio storico con i costumanti della Corte Ducale di Ferrara, i

costumanti della Corsa alla Spada di Camerino, i costumanti dell’Ente Palio di San Floriano di Jesi e gli Sbandieratori e Musici di Fabriano accompagnano l’Urna contenente le spoglie dei Patroni San Secondo, Sant’Agabito e Santa Giustina, trainate da un carro trascinato da buoi come narra la storia medievale;

-ore 18.00 nel Duomo Pergola

S. Messa nella Cattedrale in onore dei Santi

Patroni di Pergola. Le Città di Pergola, Ferrara, Camerino, Jesi e Fabriano rendono omaggio all’arrivo delle spoglie dei Santi;

-ore 18.00 apertura delle Taverne Tipiche Medievali;

– dalle ore 18.30 per tutta la serata, spettacoli itineranti per le vie e piazze del Centro Storico di Pergola a cura dei Giullari dell’Allegra Brigata e la Compagnia Convivio dei Giullari;

-ore 19.00 Piazza Fulvi

Spettacolo di Falconeria a cura dei falconieri Strix Falcon di Ostra;

– ore 20.00 Piazza Garibaldi

Spettacolo degli Sbandieratori e Musici del Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo;

Al termine della cerimonia religiosa il Corteggio Medievale si ricomporrà percorrendo le vie principali del centro storico fino a Piazza Garibaldi per assistere allo spettacolo degli sbandieratori;

– ore 20.30 Piazza Fulvi

Spettacolo di combattimenti a cura del Gruppo Storico “La Pandolfaccia” di Fano;

– ore 20.45 Piazza Ginevri

Spettacolo a cura della Compagnia Convivio dei Giullari;

– ore 21.15 Piazza Fulvi

Spettacolo degli Arcieri del Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo;

– ore 21.30 Piazza Ginevri

Parata su Trampoli a cura del Teatro del Ramino;

– ore 22.00 Piazza Ginevri

Spettacolo dei Giullari dell’Allegra Brigata;

– ore 22.00 per le Vie e Piazze del Centro Storico di Pergola

Spettacoli itineranti Sbandieratori, Musici del Gruppo Storico “Combusta Revixi” di Corinaldo;

– ore 22.15 Piazza Fulvi

Spettacolo a cura dei Giullari della Compagnia Convivio dei Giullari;

– ore 22.45 Piazza Ginevri

Spettacolo di combattimenti a cura del Gruppo Storico “La Pandolfaccia” di Fano;

-ore 23.15 Piazza Ginevri

Spettacolo dei Giullari dell’Allegra Brigata;

– ore 23.30 Piazza Fulvi

“Virtus et Luxuria ”

Il Teatro del Ramino presenta il suo magnifico spettacolo con trampoli, musica e fuochi.

É una storia d’amore dal sapore magico ed antico, raccontata da sfrontati coloratissimi giullari, viandanti instancabili del tempo, cantastorie soprattutto di se stessi, della loro stravaganza, del loro eterno andare portando la festa.