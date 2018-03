San Severino, smottamento strada: intervento di messa in sicurezza

SAN SEVERINO MARCHE (MC) – Tecnici e operai dell’Ufficio Manutenzioni del Comune di San Severino Marche sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada che sale dalla ex Sp. 361 “Septempedana” fino alla frazione di Pitino per poi ridiscendere dal lato opposto del castello.

Il tratto di asfalto è interessato da uno smottamento causato della neve dei giorni scorsi e delle piogge delle ultime ore. Il fronte franoso, che si estende per circa 30 metri, ha reso obbligatorio chiudere una delle due corsie di marcia.

Rientrata l’emergenza maltempo legata al passaggio di Burian adesso su tutto il territorio del Comune di San Severino Marche è in atto una nuova emergenza per il formarsi di buche. Una conta dei danni che appare infinita e che sta costringendo le squadre del pronto intervento ad intervenire con una manutenzione straordinaria d’emergenza per evitare pericoli a pedoni e automobilisti.