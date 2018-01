San Severino Marche: weekend dell’Epifania, gli eventi

SAN SEVERINIO MARCHE (MC) – É ricco di appuntamenti il primo fine settimana del 2018 nella città di San Severino Marche. Oggi pomeriggio (venerdì 5), alle ore 17,30, nella chiesa di Santa Maria della Pieve esibizione del Coro dell’Uteam, l’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese. La formazione sarà diretta dal maestro Luciano Feliciani. Ingresso libero.

Questa sera (venerdì 5), alle ore 21,30, al teatro Italia gli ideatori di “O’ marchigiani karma” e Haudi su le culline de Montecascià, in collaborazione con l’Associazione 108 Una Scuola per la Vita, presentano “Rovinudde”, la parodia in dialetto montecassianese di Robin Hood. I protagonisti saranno Luca Carlini, Giorgia Giungi e Samuele Serenelli. Testi di Giovanni “Franca” Giungi, video editing di Paolo “Paulet” Spernanzoni con la collaborazione di Silvia Belli, Samanth Carlini e Sirya Scaficchia. Ingresso gratuito, offerta libera all’uscita. L’incasso della serata sarà devoluto totalmente al Comune di Fiastra per la realizzazione della scuola elementare.

Sabato (6 gennaio), dalle ore 10,30 alle 17, nella parrocchia di Taccoli verrà allestito il Presepio vivente. In caso di maltempo l’appuntamento si terrà domenica 7 gennaio. Nella frazione di Cesolo, invece, prosegue fino a lunedì (8 gennaio) la sesta Mostra itinerante di Presepi esterni.

In piazza Del Popolo, nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, mostra delle opere dell’artista settempedano Leonardo Corneli.

Domenica (7 gennaio), al teatro Feronia, i Teatri di Sanseverino propongono, a partire dalle ore 17, il tradizionale Concerto dell’Epifania del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”. Sul palco, insieme ai componenti della banda cittadina diretta dal maestro Vanni Belfiore, ci saranno anche quelli del gruppo vocale “Tourdion Ensemble”, diretto dal maestro Simone Montecchia. In programma brani di musica leggera, da film e pop. Il pomeriggio si aprirà con l’esibizione di alcune classi della scuola Primaria dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”, che hanno preso parte al progetto di educazione musicale finanziato dalla banda settempedana.

Sempre i Teatri di Sanseverino propongono poi per martedì (9 gennaio), alle ore 20,45 al Feronia in abbonamento, lo spettacolo con Michele Placido e Anna Bonaiuto “Piccoli crimini coniugali” di Eric-Emmanuel Schmitt. Sabato 13 gennaio, alle ore 21 sempre al Feronia, spettacolo “Come una carezza” con ingresso a offerta a favore del monastero di Santa Chiara a cura del Gruppo Teatro in Bilico di Camerino. Domenica 14 gennaio, alle ore 17 al teatro Italia, la rassegna “Altre Culture” propone il viaggio per immagini di Francesco Rapaccioni “Buenos Aires e Uruguay, dalla Palma all’Oceano”.