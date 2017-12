San Severino Marche, il cartellone eventi fino a Capodanno

SAN SEVERINO MARCHE – Un Natale carico di iniziative ma anche di tanti doni che gli alunni delle scuole di Riccione hanno deciso di inviare ai piccoli colleghi settempedani. É magica la festa che si appresta a vivere la Città di San Severino Marche grazie a un ricco calendario di eventi in programma sia per le festività natalizie che per Capodanno. Intanto nel salone dei ricevimenti del Grand Hotel des Bains di Riccione il vice sindaco della città romagnola, Laura Galli, e l’assessore alle Politiche Educative, Alessandra Battarra, hanno consegnato, anche a nome del sindaco, Renata Tosi, all’assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Severino Marche, Vanna Bianconi, i giocattoli raccolti grazie anche alla collaborazione della Sunrise Management, del comitato Marina Centro, del comitato di Viale Gramsci, dell’associazione culturale Noi per la Famiglia e degli istituti comprensivi della città.

Per settimane gli alunni riccionesi hanno portato in alcuni punti di raccolta e in classe giochi nuovi e usati ma in ottimo stato. Il numero dei doni ha superato ogni più rosea aspettative e la partecipazione, a partire dalle direzioni scolastiche, è stata immediata e diffusa. Un carico di giochi e, soprattutto, solidarietà quello partito alla volta di San Severino Marche che renderà felici tanti bambini settempedani attesi per martedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, al teatro Feronia a partire dalle ore 17,30 in occasione dell’evento “Festeggiamo Nicole e il suo Nunù!” con la partecipazione straordinaria della piccola Nicole Marzaroli, seconda classificata al 60esimo Zecchino d’Oro. Alle ore 19 consegna dei regali da parte di Babbo Natale che arriverà con una renna carica di pacchetti per tutti.

Mercoledì 27 dicembre, dalle ore 18 alle 20, “Aperitivo sotto l’Albero” con le musiche di Max Ruggeri e Kabubi e dj set. Per chiudere in bellezza il 2017 domenica 31 dicembre gran veglione al Palasport comunale “Star Dust” con l’animazione di Mas Flow e Free Monkey. Una serata all inclusive con live performance by Andrea Cioli e poi il the big show di Rabiosa con JaynAr. Cena dalle ore 21,30 servita con tavolo dedicato con menù della tradizione, bevande incluse ed estrazione di una lotteria. Disponibile anche servizio bus navetta, su prenotazione, da diverse città del Maceratese. Per salutare il nuovo anno anche brioches del mattino. Tante altre le iniziative in programma, info tel. 0733638414.