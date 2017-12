San Severino Marche, Avis: superate le 1000 donazioni

SAN SEVERINO MARCHE (MC) – Più di mille donazioni, esattamente 1075 le sacche di sangue e plasma raccolte nel corso degli ultimi dodici mesi. Sono questi i numeri dell’Avis comunale di San Severino Marche forniti dal presidente, Anelido Appignanesi, nel corso del tradizionale incontro natalizio dei soci che è stato aperto dal saluto del sindaco, Rosa Piermattei, al teatro Italia. Positivi, insieme a quelli delle donazioni, anche i numeri degli iscritti: l’Avis settempedana è cresciuta, per tesserati, di ben 40 unità nel 2017.

Numerose le iniziative che hanno interessato l’associazione dei donatori di sangue che hanno anche inaugurato, proprio in questi giorni, un nuovo allestimento della rotonda posta davanti alla sede istituzionale che si trova al primo piano dello stabile che ospita il teatro Italia.

Alla festa nella festa si sono uniti al primo cittadino Piermattei e al presidente Appignanesi anche il vice presidente onorario Alberto Pancalletti, il vice presidente Dino Marinelli, il cassiere Sergio Massi, il presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, e gli assessori Sara Bianchi, Vanna Bianconi e Tarcisio Antognozzi, il comandante della Polizia Locale, Sinobaldo Capaldi.

In prossimità del Natale ogni anno i soci della sezione Avis di San Severino Marche si ritrovano per ricordare i donatori scomparsi e consegnare una targa ricordo ai loro familiari ma anche per premiare i donatori meritevoli e presentare una relazione sull’andamento dell’attività trasfusionale.