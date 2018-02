SAN SEVERINO MARCHE (MC) – Mercoledì 28 febbraio lezioni regolari in tutte le scuole del Comune di San Severino Marche, compreso l’asilo nido. Il Comune farà il possibile per garantire il servizio scuolabus ma non può assicurare lo stesso in tutto il suo vasto territorio. Nelle frazioni più in quota permangono, infatti, delle difficoltà legate alla presenza di ghiaccio.

Viste le bassissime temperature si invitano gli automobilisti e i pedoni a prestare la massima attenzione.