San Severino, avvisi di mobilità per istruttore direttivo tecnico e amministrativo

SAN SEVERINO MARCHE (MC) – Il Comune di San Severino Marche ha attivato la procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno presso l’Area Urbanistica di un posto di categoria D1 con profilo di istruttore direttivo tecnico e di un posto di categoria C1, con profilo di istruttore amministrativo, presso i Servizi Culturali e Turistici, sempre a tempo pieno e indeterminato.

Le domande di ammissione alle selezioni, redatte in carta semplice, vanno indirizzate all’Ufficio Protocollo del Comune di San Severino Marche, sito in piazza del Popolo n. 45, entro e non oltre il termine delle ore 13 del giorno 26 aprile. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Servizio Personale del Comune ai numeri di telefono 0733 641296 oppure 641228.

Gli avvisi sono consultabili online ai seguenti indirizzi: